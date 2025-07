Így mobilozhatsz, netezhetsz a nyaralás alatt: mit lépett a One, a Yettel a nyár előtt?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kiemelt feladata a mobilpiaci verseny alakulásának nyomon követése, különös tekintettel az előfizetéses csomagok változásaira. Az idei év első fél évére vonatkozó elemzésből többek között az olvasható ki, hogy a három legnagyobb szolgálató megemelte díjcsomagjai roamingadatkeretét, és változtatott az előfizetéses csomagjainak az összetételén, valamint, hogy idén végül nem történt meg az inflációkövető díjkorrekció.

Az elemzés a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2025 első fél évének mobilpiaci helyzetét tekinti át a három legnagyobb mobilszolgáltató (a Magyar Telekom Nyrt., a One Magyarország Zrt. és a Yettel Magyarország Zrt.) nyilvános lakossági előfizetéses díjcsomagkínálatának bemutatásával és összehasonlításával.

A tanulmányból kiderül, hogy a mobilszolgáltatások tarifacsomagjai miként rendeződtek át az utóbbi hónapokban. Az év elején mindhárom szolgálató megemelte díjcsomagjai roamingadatkeretét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/612 rendeletében foglaltak szerint. Az év első felében a cégek megújították az előfizetéses mobiltelefondíjcsomag-kínálatukat, új csomagokat vezettek be, és a One kivételével lezárták az előző évi ajánlatok értékesítését.

Az előző két évhez képest a fogyasztók számára kedvező változás, hogy idén nem került sor az inflációkövető díjkorrekcióra, amiben közrejátszott a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) áprilisban folytatott egyeztetés. Ennek eredményeként végül mindhárom szolgáltató vállalta, hogy legalább egy évig eltekint a díjkorrekciótól.

Mivel a Yettel már március elsejével megemelte az árait 3,7 százalékkal, májusban a díjkorrekció mértékével megegyező, egy évig tartó, az érintetteknek automatikusan járó kedvezményt vezetett be. A Telekom januárban bejelentette, hogy 2025-ben 3,7 százalékos áremelést hajt végre, amit be is vezetett, majd a tárcával folytatott tárgyalások után ezt visszavonta, a One pedig a májusra beígért inflációkövetést függesztette fel 2026. július elsejéig.

A fél év során mindhárom nagy szolgáltató kínálatába bekerült új díjcsomagok nagymértékben hasonlítanak a korábbiakra. Közös bennük, hogy a havi díjban foglalt SMS és a lebeszélhető percmennyiség nemcsak belföldön, hanem az EU-ban is felhasználható a roamingkeret terhére. A Telekom megtartotta a nagy variációs lehetőséget biztosító hang- és adatcsomagot kombináló rendszerét, azonban csökkentette a csomagok számát annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a választék.

A One a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem zárta le a tavalyi évben bevezetett díjcsomagjai értékesítését, hanem három új tarifacsomaggal bővítette a kínálatát. A Yettel viszont teljesen lecserélte a csomagjait, azonban az újak nem sokban különböznek a régiektől – egy részüknek még a neve is változatlan maradt, csak a tartalmuk módosult minimálisan.

A már hosszabb ideje állandósulni látszó kártyás részpiacon is történtek idén év elején kisebb változások, ezek azonban többnyire csak az EU-ban is felhasználható adatkeretek növekedését jelentették.