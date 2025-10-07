Az autók ma már inkább számítógépek, mint gépek: tele vannak chipekkel, szoftverrel és kilométernyi vezetékkel.
Lassan mindent letarol az új szupervállalat: ezzel lassan Elon Musk és Zuckerberg se versenyezhet
Az OpenAI és az AMD több milliárd dolláros megállapodást kötött, amelynek keretében a ChatGPT fejlesztője öt év alatt 6 gigawatt teljesítményű AI processzort vásárol a chipgyártótól, kihívást jelentve ezzel a piacvezető Nvidia számára - tudósított a The Times.
A megállapodás értelmében az OpenAI a következő öt évben 6 gigawatt teljesítményű, csúcskategóriás AMD AI processzort vásárol, ami London csúcsidőszaki áramfogyasztásával egyenértékű. Az OpenAI emellett lehetőséget kapott arra is, hogy 10 százalékos részesedést szerezzen a 345 milliárd dolláros félvezetőgyártó vállalatban.
A bejelentést követően az AMD részvényei 27,1 százalékkal, 209,39 dollárra emelkedtek a hétfői New York-i kereskedésben.
Lisa Su, az AMD vezérigazgatója szerint: "Ez az egyedi struktúra szorosan összehangolja az OpenAI és az AMD érdekeit, jelentős bevétel- és nyereségnövekedést eredményezve az AMD számára, miközben lehetővé teszi az OpenAI számára, hogy felgyorsítsa AI-fejlesztéseit és közvetlenül részesüljön közös sikerünkből."
A megállapodás részeként az AMD lehetőséget adott az OpenAI-nak, hogy akár 160 millió AMD részvényt vásároljon darabonként egy centért, ami a forgalomban lévő részvények körülbelül 10 százalékát jelenti. Az első részlet az AMD legfejlettebb MI450 chipjeinek első szállítása után válik hozzáférhetővé, amelyek várhatóan 2026 második felében kerülnek piacra.
Az OpenAI, amely még nem termelt nyereséget, nem hozta nyilvánosságra, hogyan finanszírozza az üzletet. A startup 2025 első felében körülbelül 4,3 milliárd dollár bevételt generált, de 2,5 milliárd dollár készpénzt égetett el a The Information jelentése szerint.
A megállapodás az OpenAI legújabb lépése a fejlett technológiájához szükséges hatalmas számítási kapacitás biztosítására. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint ez "jelentős lépés a mesterséges intelligencia teljes potenciáljának megvalósításához szükséges számítási kapacitás kiépítésében".
Néhány héttel ezelőtt az OpenAI jelentős megállapodást kötött az Nvidiával is, ami azt mutatja, hogy az 500 milliárd dolláros AI startup több lábon áll a technológiáját működtető hardverek beszerzésében. Az Nvidia és az OpenAI "stratégiai partnerségének" keretében a világ legértékesebb vállalata akár 100 milliárd dolláros befektetést is tervez az OpenAI-ba, és legalább 10 gigawatt Nvidia processzor szállítását vállalta.
Az üzlet várhatóan több tízmilliárd dolláros új bevételt generál az AMD számára, az OpenAI pedig reméli, hogy a partnerség lehetővé teszi számára a legfejlettebb mesterséges intelligencia létrehozásához szükséges infrastruktúra kiépítését.
