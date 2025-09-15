Elindult a magyarországi előrendelés: kiderült, mikor juthatnak hozzá a vásárlók az új iPhone17-hez

Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka: az iPhone 17 széria, az ultravékony iPhone Air, valamint az új Apple Watch és AirPods modellek most digitális beszámítással, rugalmas csereprogrammal érhetők el a vásárlók számára.

Hivatalos Apple-partnerként az eMAG-on már előrendelhető az iPhone 17, az iPhone 17 Pro, az iPhone 17 Pro Max és az ultravékony iPhone Air. A felhasználók az előrendeléseiket 2025. szeptember 12. 14 órától kezdődően egészen 2025. szeptember 19-én reggel 7 óráig adhatják le.

Az eMAG-on előrendelhető készülékek:

iPhone 17: innovatív Center Stage előlapi kamerával, 120 Hz-es Pro Motion kijelzővel és nagy teljesítményű A19-es chippel.

iPhone Air: vékony, mégis minden eddiginél strapabíróbb modell, továbbfejlesztett előlapi és hátlapi kamerával, valamint egésznapos üzemidővel.

iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max: merész új dizájn és A19 Pro chip teszi az eddigi legerősebb iPhone-ná. Fejlett kamerarendszerrel és az iPhone-ok történetének leghosszabb üzemidejével érkezik.

Apple Watch Series 11: bemutatkozik a Sleep Score, valamint 24 órás üzemidőt és az eddigieknél kétszer világosabb kijelzőt kínál.

Apple Watch SE 3: fejlettebb egészségfigyelő funkciókkal, Always-On kijelzővel és gyorstöltéssel.

Apple Watch Ultra 3: 42 órás üzemidővel és részletes egészségkövető funkciókkal.

AirPods Pro 3: új dizájn, kiváló hangminőség, kivételes illeszkedés, stabilitás, edzés közbeni pulzusmérés és hosszabb üzemidő.

Az eMAG rugalmas vásárlási opciókat kínál a techrajongóknak: a régi készülékek becserélhetők.