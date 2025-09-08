Te is észrevetted? Akadozik egy fontos Microsoft-szolgáltatás, ez a világméretű káosz oka

Azt sem tudni, hogy a tengerben fekvő kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni.

Elszakadt egy fontos vezeték a Vörös-tenger alján, és ez többek között az Azure, a Microsoft egyik fontos termékének világméretű akadozását okozza - erről ír ma reggel a BBC.

A vállalat pontosan nem közölte, hogy mi okozta a tenger alatti kábel károsodását, de a forgalmat szerintük sikerült máshová "terelni". Még a hétvégén olyan hírek is jöttek, hogy a kábel sérülése Ázsia több országát és az Egyesült Arab Emírségeket is érintette. Az Azure a világ egyik legnagyobb felhőalapú platkormja, több száz millió felhasználója van.