Issy-les-Moulineaux, Franciaország - 2023. szeptember 09. : Microsoft tábla a franciaországi Issy-Les-Moulineaux-i székhely épületén.
Tech

Te is észrevetted? Akadozik egy fontos Microsoft-szolgáltatás, ez a világméretű káosz oka

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 09:02

Azt sem tudni, hogy a tengerben fekvő kábel egy véletlen balesettől sérült-e meg, vagy megint szándékos akció történt. A Microsoft szerint a forgalmat sikerült átterelni. 

Elszakadt egy fontos vezeték a Vörös-tenger alján, és ez többek között az Azure, a Microsoft egyik fontos termékének világméretű akadozását okozza - erről ír ma reggel a BBC

A vállalat pontosan nem közölte, hogy mi okozta a tenger alatti kábel károsodását, de a forgalmat szerintük sikerült máshová "terelni". Még a hétvégén olyan hírek is jöttek, hogy a kábel sérülése Ázsia több országát és az Egyesült Arab Emírségeket is érintette.  Az Azure a világ egyik legnagyobb felhőalapú platkormja, több száz millió felhasználója van.

 
Címlapkép: Getty Images
