Tisztogatásba kezd a Facebook: milliókat érinthet az új szabály, jön a digitális nagytakarítás

A Meta komoly tisztogatásba kezdett a Facebookon: több millió profilt töröltek már, és ez még csak a kezdet. A cél az újraosztott, nem eredeti tartalmak visszaszorítása, a változások pedig a felhasználók számára is hamarosan érzékelhetők lesznek, írja a HVG.

A Meta bejelentette: hadat üzen a Facebookon terjedő nem eredeti tartalmaknak. A vállalat szerint komoly problémává nőtte ki magát, hogy a felhasználók tömegesen osztják újra mások bejegyzéseit, videóit vagy képeit sajátként, gyakran mindenféle forrásmegjelölés nélkül. Ez nemcsak a tartalomkészítőknek árt, de az algoritmusokat is félrevezeti, ráadásul a jogi kérdések sem elhanyagolhatók.

Az elmúlt hónapokban a Facebook már csaknem 10 millió profilt törölt, amelyek hamisan nagy tartalomgyártóként tüntették fel magukat. Emellett félmillió fiókot függesztettek fel „spamszerű viselkedés” vagy „hamis elérés” miatt.

A változások nem érintik azokat, akik mások tartalmaira reagálnak – például mémoldalak vagy reakcióvideók továbbra is biztonságban vannak. A cél inkább az, hogy az eredeti alkotók kapják meg az őket megillető figyelmet és elérést.

A Facebook új rendszere például csökkenti a duplikált tartalmak elérését, és előnyben részesíti az eredeti posztolót. Tesztelnek egy olyan jelölést is, amely egyértelművé teszi, ki a tartalom eredeti szerzője, sőt hivatkozás is vezet majd hozzá.

A Meta tervei szerint a változtatásokat fokozatosan vezetik be a következő hónapok során, így a felhasználóknak is lesz idejük alkalmazkodni. A háttérben az is meghúzódik, hogy a vállalat szeretné jobban kiszűrni a mesterséges intelligencia által generált, megtévesztő tartalmakat – bár erről egyelőre keveset tudni.