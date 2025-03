Orwell regényeit idézi az új kínai találmány: ha elterjed, vége az emberek magánéletének

Kína új, forradalmi megfigyelő technológiát fejlesztett ki: olyan kamerát hozott létre, amely akár 100 kilométeres távolságból is képes az emberi arcok részleteinek felismerésére az űrből. A fejlesztés komoly nemzetbiztonsági aggályokat vet fel - írta meg a Daily Mail.

A pekingi tudósok által kifejlesztett eszközt a 'világ legerősebb kémkamerájának' nevezik, amely műholdra szerelve a Föld felszínén tartózkodó emberek arcát is tisztán láthatja. A technológia emellett alkalmas más nemzetek katonai műholdjainak nagy felbontású megfigyelésére is.

A Kínai Tudományos Akadémia Űrkutatási Információs Kutatóintézete által kifejlesztett kamera a szintetikus apertúrájú lidar (SAL) rendszert használja. Ez egy olyan távérzékelési technológia, amely fényimpulzusokat bocsát ki, majd rögzíti a visszaverődő energia mennyiségét. A rendszer éjjel-nappal működőképes, és különböző időjárási körülmények között képes kétdimenziós és háromdimenziós felszíni rekonstrukciókat létrehozni.

A szakértők sikeres tesztet hajtottak végre a kínai északnyugati Qinghai-tónál, ahol a SAL eszköz 101,8 kilométeres távolságból is kivételes képminőséget produkált. A berendezés képes volt 1,7 milliméteres részletek észlelésére, és a távolságot 15,6 milliméteres pontossággal tudta mérni.

A technológia várhatóan műholdra vagy akár a Tiangong űrállomásra is felszerelhető lesz. Kína jelenleg is körülbelül 300 megfigyelő műholdat üzemeltet alacsony Föld körüli pályán. A 2023 decemberében fellőtt Yaogan-41 például már most is képes autó méretű objektumok azonosítására és követésére az indo-csendes-óceáni térség teljes területén.

A fejlesztés komoly aggodalmakat keltett a nemzetközi közösségben. Robert Morton, a Volt Hírszerzési Tisztek Szövetségének tagja 'hatalmas biztonsági kockázatnak' nevezte a technológiát. Szakértők szerint ez a megfigyelési képesség minden eddiginél fejlettebb szintet képvisel.

Kína már most is ismert a legmodernebb technológiák megfigyelési célú alkalmazásáról, beleértve az arcfelismerő biztonsági kamerákat és a személyes adatok okostelefonokból történő kinyerésére használt rendőrségi alkalmazásokat. Az ország emellett egy Black Mirror-szerű társadalmi értékelő rendszert is működtet a 'megbízhatatlan' állampolgárok nyilvántartására.