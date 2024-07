A jövő okosotthon trendjei már itt vannak és működnek (x)

Az okosotthon technológiákra egyre nagyobb igény mutatkozik világszerte, ami nem véletlen: aki sokat van otthon, azt szeretné, ha a lakása minden kényelmi igényét kielégítené, aki pedig gyakran utazik, az a távollétében is szeretné biztonságban és kontroll alatt tudni az ingatlanát. Ehhez pedig ma már minden technikai feltétel adott, a legmenőbb ingatlanfejlesztők pedig élnek is az innovációk adta lehetőségekkel.

De mit is értünk „okosotthon” alatt? A legegyszerűbb, ha egy működő példán keresztül mutatjuk be, mit is takarhat a fogalom és mit nyújthatnak az okosotthonok: vegyük a budai Duna-parton épülő Metrodom River lakóparkot, amely – amint teljes egészében átadják – több mint 700 lakást és számtalan közösségi teret és szolgáltatást foglal majd magában. Az első két ütemben megépült lakásokat már birtokukba vették a tulajdonosaik, nekik már mindennapi valóság a csúcstechnológiás magasélet egy okosotthonban, de a jövőben épülő Metrodom lakások mindegyike fel lesz szerelve az okosotthon-rendszer azon verziójával, amely a Metrodom Smart App-al vezérelhető.

Plasztikus hasonlattal élve, a smart home technológia olyan, mint egy posztmodern irodalmi mű, vagy mint egy okostelefon: mindenkinek azt adja, amire szüksége van. Számtalan szinten és egyéni módon értelmezhető és használható, attól függően, hogy ki mit akar tőle. Van, aki (kezdetben) csak annyit szeretne, hogy ha az autópályán jut eszébe a bedugva maradt vasaló, akkor ki tudja kapcsolni a telefonjával, mások azt várják tőle, hogy parancsra lobbanjon fel a tűz az elektromos kandallóban és válaszoljon valamennyi kérdésükre, mint egy asszisztens. Bármelyikre is van igény, ma már lehetséges, csak egy jó okosotthon rendszer kell hozzá a megfelelő eszközökkel.

Természetesen, mint mindenben, a smart home technológiában is vannak világtrendek. Az egyik ilyen trend az automatizálás, melynek segítségével emberi beavatkozás nélkül is működnek az okosotthon funkciók. A Metrodom Riverben működő okosotthonrendszer könnyen használható, és anélkül is működik, hogy a telefonos applikációban bármit folyamatosan állítgatni kellene. A rendszer központja a lakások előszobájában elhelyezett kis dobozban található, itt futnak össze a különböző érzékelők, kapcsolók és más elemek. Ugyanitt van a központi kapcsoló is, aminek segítségével lehet mozgatni az összes redőnyt, lekapcsolni valamennyi lámpát és beindítani a Távollét üzemmódot. Az okosrendszer segítségével ugyanakkor a távolból mobilról is könnyen működtethetők a lámpák, a redőnyök és a helyiségekben lévő termosztátok – ám ezek az eszközök könnyen automatizálhatók, a lakók igényeinek megfelelően, így beavatkozás nélkül is teszik a dolgukat.

Szintén fontos világtrend a multifunkció vagy integráció. A Metrodom River okosrendszere a környezeti tényezők elemzésére támaszkodva, a hűtés, a fűtés és redőnyök állásának szabályozását egyszerre használja a legoptimálisabb hőérzet kialakítása érdekében. A hűtés-fűtésrendszer és a redőnyök automatizálása azonban nemcsak kényelmi kérdés, hanem segítségükkel jelentős, pénzben mérhető energiamegtakarítást is elérhetnek a tulajdonosok. Ez egyben az okos ökoszemlélet világtrendjéhez is csatlakozik: számos mérést végeztek már azzal kapcsolatban, hogy vajon az-e könyezettakarékosabb megoldás, ha mi mozgatjuk kézzel a redőnyöket, vagy ha áram felhasználásával ugyan, de a rendszer, „okosan”? A kérdés egyértelműen az okosotthonok irányába dől el: a Z-Wave protokoll sosem megy el otthonról, sosem fáradt és mindig ráér: mindig minden úgy fog állni, ahogy a legoptimálisabb.

Egy okosotthon olyan, mintha ismerné a gazdáját, akinek mindig a kedvében akar járni. Olyan, mintha hazavárná: amint belépünk az ajtón, a Távollét üzemmód Otthon üzemmódba vált és elindul az élet.

Életmódunktól, életstílusunktól és igényeinktől függően, a Metrodom okosrendszerét számos további okoseszközzel bővíthetjük. Integrálhatjuk a hűtőszekrényt, a robotporszívót, a macska itatóját és etetőjét, a levegőtisztítót vagy akár a növényeinket vízzel ellátó locsolórendszert. A megfelelő eszközök kiválasztásával mindez hangvezérléssel is működtethető: az Apple Homekit és a Google Home alá egyaránt integrálható a rendszer, vagyis Siri és a Google asszisztens mindenben a rendelkezésünkre áll. 2018 óta pedig a Metrodom valamennyi új lakóparkját és társasházát okosotthon technológiával szerelik fel, hogy azok még évtizedekig megfeleljenek a kor elvárásainak.

A legtöbb embernek a legértékesebb vagyona a lakása, ezért abszolút méltányolható, ha ezen a téren extra biztonságra törekszik. Ma már az otthonok biztonságáról is számos, a Metrodom okosrendszerébe integrálható eszköz segít gondoskodni. Ilyenek például az okosdugaljak, a füstérzékelők, a túlfolyás érzékelők, sőt, a kamerák is – vagyis azok is megnyugodhatnak végre, akik félnek a tűz- vagy vízkártól, illetve betöréstől.

A Metrodom River okosotthon technológiáját azonban nemcsak a saját lakásaikban használhatják a tulajdonosok, hanem a lakópark szolgáltatásait is igénybe vehetik a segítségével: az arcfelismerő funkcióval rendelkező kaputelefon szintén ebbe a rendszerbe integrálva működik, és a közösségi terek és funkciók, mint például a közösségi konyha és nappali, a grillterasz, a szauna vagy fitnesz eszközök lefoglalására is használhatók.

Ha van valami, ami egészen csodálatos a XXI. században, ez mindenképpen az: olyanok lehetünk, mint Vasember, csak szólnunk kell, és azonnal megtörténik, amit szeretnénk.

Duna-parti okosotthonok, ez a Metrodom River



A Metrodom Riveren mindenki megtalálja az igényei és tervei számára leginkább megfelelő lakást. A jelenleg is futó, rendkívül vonzó akciójuk keretén belül szobánkként 5 millió forint kedvezményt biztosítanak, így akár 20 millió forinttal kedvezőbb áron vásárolhatsz azonnal költözhető okosotthont. A közvetlen Duna-parti Metrodom River kiemelkedik a XI. kerület többi lakóparkja közül. A föld alá levitt autósforgalom, a kimagaslóan szerteágazó közösség terek, illetve szolgáltatások és a közel 3 hektáros park mind a lakók kényelmét és biztonságát szolgálja. Emellett a lakások okosotthonrendszerrel vannak felszerelve, így a lakók egy applikáción keresztül tudják szabályozni a hűtést, a fűtést, a világítást és a redőnyöket is. Tudj meg többet az akcióról!

