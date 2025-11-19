2025. november 19. szerda Erzsébet
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen férfi tanuló mobiltelefonon SMS-ezik, miközben szünetet tart az osztályteremben.
Tech

Újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: egy kattintás, és már viszik is a számlaadatait

Pénzcentrum
2025. november 19. 11:37

A Magyar Államkincstár arra figyelmezteti az ügyfeleket, hogy adategyeztetés ürügyén csalók SMS-ben próbálják megszerezni az értékpapír-számla adataikat. A hivatal hangsúlyozza: sem telefonon, sem üzenetben nem kérnek bizalmas információkat.

A Magyar Államkincstár nevében csalók SMS-eket küldenek az ügyfeleknek, adategyeztetésre hivatkozva. A hamis üzenetekben szereplő link valójában adathalász oldalra irányít, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kincstár hangsúlyozza, hogy sem telefonon, sem üzenetben nem kérnek azonosítókat vagy bizalmas adatokat. A WebKincstár rendszerbe kizárólag a hivatalos webcím (webkincstar.allamkincstar.gov.hu) használatával lehet biztonságosan belépni.

Amennyiben valaki mégis megadta adatait illetékteleneknek, a Kincstár kéri, hogy haladéktalanul jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton. A hivatal ezzel szeretné megelőzni az esetleges visszaéléseket és az ügyfelek adatainak illetéktelen hozzáférését.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #államkincstár #figyelmeztetés #sms #csalók #adathalász #adathalászat #magyar államkincstár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:17
12:04
11:53
11:45
11:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 19.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
2025. november 18.
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 19. szerda
Erzsébet
47. hét
November 19.
Térinformatikai világnap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
2
1 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
3
1 hete
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
4
2 hete
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
5
4 hete
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 11:15
Hadat üzent Európának a britek új erős embere: a korábbi Brexit-megállapodás is mehet vele a kukába
Pénzcentrum  |  2025. november 19. 10:02
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
Agrárszektor  |  2025. november 19. 11:31
Pénzt ad az állam a termelőknek, ha másik ágazatot választanak