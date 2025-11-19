A felfüggesztés különösen problémás azok számára, akik oldalak vagy csoportok adminisztrátoraiként, szerkesztőiként dolgoznak.
Újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: egy kattintás, és már viszik is a számlaadatait
A Magyar Államkincstár arra figyelmezteti az ügyfeleket, hogy adategyeztetés ürügyén csalók SMS-ben próbálják megszerezni az értékpapír-számla adataikat. A hivatal hangsúlyozza: sem telefonon, sem üzenetben nem kérnek bizalmas információkat.
A Magyar Államkincstár nevében csalók SMS-eket küldenek az ügyfeleknek, adategyeztetésre hivatkozva. A hamis üzenetekben szereplő link valójában adathalász oldalra irányít, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait.
A Kincstár hangsúlyozza, hogy sem telefonon, sem üzenetben nem kérnek azonosítókat vagy bizalmas adatokat. A WebKincstár rendszerbe kizárólag a hivatalos webcím (webkincstar.allamkincstar.gov.hu) használatával lehet biztonságosan belépni.
Amennyiben valaki mégis megadta adatait illetékteleneknek, a Kincstár kéri, hogy haladéktalanul jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton. A hivatal ezzel szeretné megelőzni az esetleges visszaéléseket és az ügyfelek adatainak illetéktelen hozzáférését.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert.
Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.