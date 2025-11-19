Újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: egy kattintás, és már viszik is a számlaadatait

A Magyar Államkincstár arra figyelmezteti az ügyfeleket, hogy adategyeztetés ürügyén csalók SMS-ben próbálják megszerezni az értékpapír-számla adataikat. A hivatal hangsúlyozza: sem telefonon, sem üzenetben nem kérnek bizalmas információkat.

A Magyar Államkincstár nevében csalók SMS-eket küldenek az ügyfeleknek, adategyeztetésre hivatkozva. A hamis üzenetekben szereplő link valójában adathalász oldalra irányít, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számlaadatait.

A Kincstár hangsúlyozza, hogy sem telefonon, sem üzenetben nem kérnek azonosítókat vagy bizalmas adatokat. A WebKincstár rendszerbe kizárólag a hivatalos webcím (webkincstar.allamkincstar.gov.hu) használatával lehet biztonságosan belépni.

Amennyiben valaki mégis megadta adatait illetékteleneknek, a Kincstár kéri, hogy haladéktalanul jelentkezzen a 1811-es telefonszámon vagy személyesen bármelyik ügyfélszolgálaton. A hivatal ezzel szeretné megelőzni az esetleges visszaéléseket és az ügyfelek adatainak illetéktelen hozzáférését.