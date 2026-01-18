2026. január 18. vasárnap Piroska
-5 °C Budapest
Istanbul, Törökország - 2023. november 9: Spotify, Apple Music, YouTube, X, instagram, Shazam, Facebook az okostelefon képernyőjén.
Tech

Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!

Pénzcentrum
2026. január 18. 12:29

A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is, válaszul a fiatalok körében egyre növekvő közösségimédia-függőségre.

A közösségi média túlzott használata egyre súlyosabb problémát jelent a fiatalabb generációk körében. Egy nemrég publikált kutatás eredményei szerint bizonyos életkor alatt az okostelefon-használat kimutatható negatív hatásokkal járhat.

Erre reagálva a YouTube olyan új funkciókat jelentett be, amelyekkel a szülők és gondviselők napi időkorlátot állíthatnak be gyermekeik számára a platform rövid videós tartalmainak, a Shorts-nak a megtekintésére. A beállítás rugalmas, akár nulla perces limit is megadható.

Ez az iparágban elsőként bevezetett funkció, mellyel a szülők szigorúan megszabhatják, hogy a gyerekeik mennyi rövid videós tartalmat néznek

– húzza alá Jennifer Flannery O'Connor, a YouTube termékmenedzsmentért felelős alelnöke.

A vállalat további újításként a 13-17 éves korosztály számára alapértelmezettként aktiválja a szünetre és lefekvésre figyelmeztető emlékeztetőket. Emellett módosítják a videóajánló algoritmusukat is, hogy a tizenévesek több, életkoruknak megfelelő tartalommal találkozhassanak.

A következő hetekben a gyerekfiókok számára új regisztrációs folyamatot is bevezetnek. Ezek a fiókok a szülői felhasználói fiókokhoz kapcsolódnak, nincs saját e-mail-címük és jelszavuk. A YouTube közleménye szerint a felhasználók néhány érintéssel válthatnak majd a különböző fiókok között a mobilalkalmazásban.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #tech #internet #mobiltelefon #mobilalkalmazás #függőség #fiatalok #technológia #youtube #közösségi média #szülők #mentális egészség

