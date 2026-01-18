Sok család kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja kiváltani a szükséges gyógyszereket, legyen szó lázcsillapítóról, antibiotikumról vagy krónikus betegségek kezeléséhez szükséges készítményekről.
Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is, válaszul a fiatalok körében egyre növekvő közösségimédia-függőségre.
A közösségi média túlzott használata egyre súlyosabb problémát jelent a fiatalabb generációk körében. Egy nemrég publikált kutatás eredményei szerint bizonyos életkor alatt az okostelefon-használat kimutatható negatív hatásokkal járhat.
Erre reagálva a YouTube olyan új funkciókat jelentett be, amelyekkel a szülők és gondviselők napi időkorlátot állíthatnak be gyermekeik számára a platform rövid videós tartalmainak, a Shorts-nak a megtekintésére. A beállítás rugalmas, akár nulla perces limit is megadható.
Ez az iparágban elsőként bevezetett funkció, mellyel a szülők szigorúan megszabhatják, hogy a gyerekeik mennyi rövid videós tartalmat néznek
– húzza alá Jennifer Flannery O'Connor, a YouTube termékmenedzsmentért felelős alelnöke.
A vállalat további újításként a 13-17 éves korosztály számára alapértelmezettként aktiválja a szünetre és lefekvésre figyelmeztető emlékeztetőket. Emellett módosítják a videóajánló algoritmusukat is, hogy a tizenévesek több, életkoruknak megfelelő tartalommal találkozhassanak.
A következő hetekben a gyerekfiókok számára új regisztrációs folyamatot is bevezetnek. Ezek a fiókok a szülői felhasználói fiókokhoz kapcsolódnak, nincs saját e-mail-címük és jelszavuk. A YouTube közleménye szerint a felhasználók néhány érintéssel válthatnak majd a különböző fiókok között a mobilalkalmazásban.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.