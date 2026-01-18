Hivatalos! Napi limitet vezet be a YouTube: jön az új szülői felügyeleti funkció - részletek!

A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is, válaszul a fiatalok körében egyre növekvő közösségimédia-függőségre.

A közösségi média túlzott használata egyre súlyosabb problémát jelent a fiatalabb generációk körében. Egy nemrég publikált kutatás eredményei szerint bizonyos életkor alatt az okostelefon-használat kimutatható negatív hatásokkal járhat.

Erre reagálva a YouTube olyan új funkciókat jelentett be, amelyekkel a szülők és gondviselők napi időkorlátot állíthatnak be gyermekeik számára a platform rövid videós tartalmainak, a Shorts-nak a megtekintésére. A beállítás rugalmas, akár nulla perces limit is megadható.

Ez az iparágban elsőként bevezetett funkció, mellyel a szülők szigorúan megszabhatják, hogy a gyerekeik mennyi rövid videós tartalmat néznek

– húzza alá Jennifer Flannery O'Connor, a YouTube termékmenedzsmentért felelős alelnöke.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vállalat további újításként a 13-17 éves korosztály számára alapértelmezettként aktiválja a szünetre és lefekvésre figyelmeztető emlékeztetőket. Emellett módosítják a videóajánló algoritmusukat is, hogy a tizenévesek több, életkoruknak megfelelő tartalommal találkozhassanak.

A következő hetekben a gyerekfiókok számára új regisztrációs folyamatot is bevezetnek. Ezek a fiókok a szülői felhasználói fiókokhoz kapcsolódnak, nincs saját e-mail-címük és jelszavuk. A YouTube közleménye szerint a felhasználók néhány érintéssel válthatnak majd a különböző fiókok között a mobilalkalmazásban.