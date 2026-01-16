Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
Sok szülő nem is hallott róla: ingyen angol különóra jár minden magyar diáknak
2026-ban is ingyenesen segíti a nyelvtanulást a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul. A lehetőség a szülőknek is rendelkezésre áll. Az élményalapú tanulási rendszere sokat segíthet abban, hogy a nehezebb időszakokon is átlendítse a nyelvtanulókat. Az alkalmazás játékos feladatai és életszerű beszédszimulációi révén a gyakorlás a napi rutin részévé válhat.
Az év eleje hagyományosan a fogadalmak és a megújulás időszaka, ekkor sokan tűzik ki célul az önfejlesztést, például a nyelvtanulást. A kezdeti lelkesedés a hétköznapok rutinjában sokszor alábbhagy. A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul szakértője szerint a kitartó tanuláshoz elengedhetetlen a belső motiváció, amely átsegíthet a nehezebb időszakokon.
A nyelvtanulás ma már messze túlmutat a lexikális tudás vagy a nyelvtani szabályok elsajátításán. Egy olyan komplex folyamat, amelyhez elengedhetetlen a belső motiváció, legyen szó utazásról, kulturális érdeklődésről, filmekről, dalszövegekről, esetleg az önfejlesztés igényéről.
„Míg a külső kényszer vagy egy vizsgahelyzet csak rövid távú eredményt hoz, ha van egy belső erő, ami arról szól, hogy szeretnék megtanulni egy nyelvet, mert akkor nekem jobb lesz, az már sokkal többet ér” – fogalmaz Gubáné Csánki Ágnes, a KRÉTA IFM stratégiai vezetője, generációs tréner.
A játékosság és az MI új szintre emeli a tanulást
A nyelvtanulási folyamat mélypontjainál hatékony támogatást nyújt a KRÉTA IFM élményalapú rendszere. Az alkalmazás interaktív, játékos feladatai és beszédközpontú szimulációi elősegítik a rendszeres, napi szintű nyelvhasználat kialakulását.
A technológiai újítások közül kiemelkedik a generatív mesterséges intelligenciára épülő beszédszimuláció, amely forradalmasította az otthoni nyelvgyakorlást. A rendszer biztonságos környezetet teremt a gátlások nélküli beszédhez, miközben azonnali visszajelzést ad a kiejtésre és a nyelvhelyességre. Ez a 21. századi digitális megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználók valódi élethelyzetekben is magabiztosan szólaljanak meg, így a tanulás során nemcsak szavakat tanulnak, hanem valós kommunikációs és digitális kompetenciát szereznek
- hangsúlyozza a szakértő.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Tanulás együtt: élmény, motiváció és valódi kapcsolódás
A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul egy térítésmentesen elérhető platform, amely nemcsak a diákoknak és a tanároknak, hanem a Kréta-azonosítóval rendelkező szülőknek is lehetőséget ad a fejlődésre, a tanulásra, a nyelvtudásuk felfrissítésére. A Modul ingyenesen, a KRÉTA felületén keresztül nyújt segítséget, már angol, német, spanyol, francia és magyar, mint idegen nyelv elsajátításához.
A módszer a pedagógusok számára is új távlatokat nyit, hiszen az alkalmazás a mai generációk igényeihez igazodó mikrotanulási egységekre épül. A laptopon, tableten és okostelefonon egyaránt elérhető rövid, vizuális leckék és az MI-alapú párbeszédek segítik a hatékony kiejtést és a gyorsabb fejlődést.
„A közös tanulás a példamutatás ereje miatt is fontos, illetve azért is, mert lehetőséget ad az egészséges és játékos versenyre vagy éppen a megszerzett tudás közös elmélyítésére, legyen szó egy angol nyelvű film megnézéséről vagy egy külföldi családi nyaralásról” - emeli ki a stratégiai vezető.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.