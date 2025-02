Elon Musk nem bír a pénzével: mindent akar, százmilliárd dollárokat költene a ChatGPT-ért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elon Musk és befektetői csoportja 97,4 milliárd dolláros ajánlatot tett az OpenAI irányító nonprofit szervezetének megvásárlására. Ez a lépés újabb fordulatot jelent a mesterséges intelligencia fejlesztő cég körüli vitában, amely már most is jogi csatározásokhoz vezetett Musk és az OpenAI jelenlegi vezetése, köztük Sam Altman vezérigazgató között- írja a The Wall Street Journal.

Címlapkép: Getty Images

