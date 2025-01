Fontos bejelentést tett Donald Trump: a világ egyik legnagyobb cége vásárolhatja fel a TikTokot

Az Egyesült Államokban ismét napirendre került a TikTok közösségi médiaplatform jövője. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a Microsoft tárgyalásokat folytat a népszerű alkalmazás felvásárlásáról. Az ügy hátterében nemzetbiztonsági aggályok állnak, amelyek miatt az amerikai kormányzat nyomást gyakorol a kínai tulajdonú ByteDance-re, a TikTok anyavállalatára - írja a Reuters.

Az amerikai elnök hétfőn újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy a Microsoft érdeklődik a TikTok iránt. Trump kijelentette: "Szívesen látnék egy licitháborút az alkalmazásért." A Microsoft egyelőre nem kívánt reagálni a hírre, ahogyan a TikTok és a ByteDance sem válaszolt azonnal a Reuters megkeresésére.

A TikTok helyzete az Egyesült Államokban bizonytalan. Január 19-én lépett hatályba az a törvény, amely nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a kínai tulajdonos ByteDance-t arra kötelezi, hogy vagy adja el az alkalmazást, vagy az tiltólistára kerül. Trump január 20-i hivatalba lépését követően végrehajtási rendeletet írt alá, amely 75 nappal elhalasztotta a törvény végrehajtását.

Az elnök a múlt héten arról számolt be, hogy több potenciális vevővel is tárgyalásokat folytat a TikTok ügyében. "Valószínűleg 30 napon belül döntést hozok a népszerű alkalmazás jövőjéről" - jelentette ki Trump. Korábban azt is elmondta, hogy nyitott lenne arra, ha Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója vásárolná meg a közösségi média platformot, bár Musk nyilvánosan nem reagált erre a felvetésre.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Perplexity AI nevű mesterséges intelligencia startup is bejelentkezett a TikTok megvásárlására. Egy névtelen forrás szerint a cég vasárnap tett javaslatot a TikTokkal való egyesülésre, azzal a feltétellel, hogy az amerikai kormány a jövőben akár az új vállalat felét is megkaphatná.

Ez már a második alkalom, hogy a Microsoft érdeklődik a TikTok iránt. Trump első elnöki ciklusa alatt, 2020-ban a technológiai óriáscég már egyszer megpróbálta felvásárolni az alkalmazást, de a tárgyalások akkor meghiúsultak. Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója később úgy nyilatkozott erről: "Ez volt a legfurcsább dolog, amin valaha dolgoztam."

"Az amerikai kormánynak volt egy bizonyos követelményrendszere, aztán egyszer csak eltűnt" - emlékezett vissza Nadella 2021-ben a korábbi tárgyalásokra.