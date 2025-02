Elképesztő kijelentést tett Elon Musk: ezt mégis hogy képzeli a milliárdos?

Elon Musk, alig két héttel a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) társelnöki pozíciójának elfoglalása után máris a Szilícium-völgy intenzív munkakultúráját igyekszik meghonosítani Washingtonban. A tech-mogul ambiciózus tervei szerint legalább 1 milliárd dollárt szeretne lefaragni a szövetségi költségvetésből, és ehhez a megszokottnál jóval hosszabb munkaheteket vár el kollégáitól.

Musk a közösségi médiában tett kijelentései szerint a DOGE munkatársai heti 120 órát dolgoznak, ami napi 17 órás munkavégzést jelent a hét minden napján. A Tesla vezérigazgatója nem titkolja, hogy a hétvégi munkavégzést is elvárja. "A bürokráciában valójában nagyon kevesen dolgoznak hétvégén, így olyan, mintha az ellenfél csapata csak úgy elhagyná a pályát 2 napra!" - fogalmazott egy másik bejegyzésében - közölte a Business Insider.

Musk hozzáállása nem meglepő, hiszen saját bevallása szerint ő maga is 120 órás munkahetet teljesít, és hasonló elkötelezettséget vár el alkalmazottaitól is. Ezt a mentalitást korábban a Twitternél (ma X) is érvényesítette, ahol 80 órás munkahetet írt elő az átvételt követően.

Szakértők szerint Musk megközelítése lehet titka annak, hogy a DOGE gyorsan eredményeket ér el. Shannon Copeland, a költségcsökkentéssel foglalkozó SIB cég vezérigazgatója szerint "Musk tweetje aláhúzza jól ismert filozófiáját a munkamorálról és a bürokrácia eredménytelenségéről. Bár a 120 órás munkahét a legtöbbek számára nem praktikus vagy fenntartható megoldás, a mögötte álló elv rezonál."

Ugyanakkor vannak, akik óvatosságra intenek. Roi Ginat, az Endless AI vezérigazgatója szerint Musk kijelentéseit nem szabad szó szerint venni. "Egy csapatot túl sokáig túl keményen hajtani fáradtsághoz és kiégéshez vezet. Sokan egyszerűen nem működnek jól elegendő alvás nélkül, és ahogy a fáradtság beáll, úgy nőnek a hibák" - figyelmeztetett.

Ginat, aki saját bevallása szerint heti 85 órát dolgozik, hozzátette: "A munkám jár a legtöbbször a fejemben, és ez fontos része az üzletnek, de a nagyszerű ötletek gyakran akkor jönnek, amikor a gyerekeimmel kirándulok".

A DOGE-nál bevezetni kívánt intenzív munkakultúra hatékonysága és fenntarthatósága egyelőre kérdéses, de az biztos, hogy Musk nem tétlenkedik a kormányzati költségek csökkentése érdekében.