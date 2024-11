Ultimátumot adott a Microsoft rengeteg Windows tulajnak: ha nem frissíted a géped, fizethetsz

A Microsoft bejelentette, hogy a Windows 10 operációs rendszer támogatását meghosszabbítja, és ezt a lehetőséget a lakossági felhasználók számára is elérhetővé teszi. Az egy éves kiterjesztett támogatás 30 dollárba, azaz körülbelül 11 000 forintba kerül majd, ami jelentős segítséget nyújthat azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak átállni a Windows 11-re - írta meg a The Register.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Microsoft Windows 10 operációs rendszerének támogatása 2025 októberében véget ért, ami sok felhasználó számára komoly következményekkel járhat. Most azonban úgy tűnik, a Microsoft mégis lehetőséget biztosít az előző operációs rendszert használóknak, hogy további egy évig biztonsági frissítéseket kapjanak. Ez a döntés válasz lehet arra, hogy a Windows 11 bevezetése nem hozta meg a várt sikert, részben a magasabb hardverigények miatt.

A piaci adatok szerint a Windows 10 még mindig domináns pozícióban van, a Microsoft operációs rendszereinek 62,75 százalékát teszi ki, míg a Windows 11 csak 33,42 százalékot ért el. Ez arra utal, hogy sok felhasználó vonakodik az újabb verzióra váltani.

Yusuf Mehdi, a Microsoft fogyasztói marketingvezetője a bejelentéssel kapcsolatban elmondta:

Most először vezetünk be egy ESU-programot a személyes használatra is. A fogyasztóknak szóló ESU-program egyéves opció lesz, amely 30 dollárért (11 000 forint) lesz elérhető.

A vállalati felhasználók számára már korábban elérhető volt a kiterjesztett támogatás, de jóval magasabb áron. Az első évben eszközönként 61 dollárt kell fizetniük, ami a második évben 122 dollárra, a harmadik évben pedig 244 dollárra emelkedik. Az oktatási szektor kedvezőbb feltételekkel veheti igénybe a szolgáltatást, az első évben mindössze 1 dollárt fizetve licencenként.

A Microsoft lépése mögött az a felismerés állhat, hogy sok felhasználó nem látja indokoltnak a Windows 11-re való átállást. Az új verzió ugyanis nem kínál jelentős előrelépést az elődjéhez képest, és a hardverigényei miatt sok régebbi számítógépen nem is futtatható.

A kiterjesztett támogatás lehetősége különösen fontos lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek a számítógépe nem felel meg a Windows 11 követelményeinek, vagy akik egyszerűen elégedettek a jelenlegi rendszerükkel. Ez a döntés segíthet a Microsoftnak megtartani felhasználóit, és elkerülni, hogy azok más platformokra, például Apple termékekre váltsanak.