A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Elképesztően dögös a brit tévés sportműsorvezető: így készült rá a szezonra
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
Nem lehet mondani, hogy Kate Tracey szeretné az üresjáratokat. Az egyszerre több helyen is műsorvezetőként dolgozó angol tévés személyiségének most bűségesen lehet munkája, hiszen a Sky Sports mellett még a Premier League egyik nagyobb csapatának, az Aston Villának is dolgozik - meg még több helyen ezek mellett, így biztos nem unatkozik a nemrég elindult futballszezonban.
Hogy biztosan alaposan kipihenje magát a hosszú szezon előtt, Kate nemrégiben Ibizán nyarat, amelyről képeket is közölt saját Instagram-oldalán. A mi szepontunkból ezzel tette a lehető legjobbat: a hibátlan alakú műsorvezető posztjait látva alaposan leesett az állunk a homokba.
Kate egy elképesztően szexi kék fürdőruhát választott a koktélozgatáshoz és a fürdéshez, ami egész biztosan sok helyi nyaraló figyelmét felkeltette - vélhetően saját honfitársaiét is, hiszen Ibiza nagyon népszerű célpont a brit nyaralók körében. Katey egyébként nagy rajongója a lósportnak is, de az egész biztos, hogy oda nem ilyen szerelésben megy.
A Morecambe labdarúgócsapata menesztette Derek Adams vezetőedzőt, mindössze egy nappal azután, hogy a klubot felvásárolta a Panjab Warriors nevű befektetői kör.
Wayne Rooney elárulta, hogy Sol Campbell több mint hat hónapig nem állt szóba vele az angol válogatott edzőtáborában - az ügy már több mint húszéves.
Minden stadionra vonatkozó látogatási tilalmat kapott a Bournemouth játékosát rasszista sértéssel illető férfi.
A Hibernian 23 éves támadója akkora gólt lőtt, amit nagyon sokan még életükben nem láttak az edinbugh-i stadionban.
Lehet, hogy már világbajnokként suhanhat el a róla elnevezett lelátó előtt az ausztrál Forma 1-es pilóta jövő tavasszal.
Amorim kapusválasztása visszaütött: Bayindir hibája miatt vereséggel kezdett a Manchester United, súlyosak lehetnek a kapusgondok.
David Moyes Everton-edző szerint Jack Grealish elszántsága, hogy újraindítsa karrierjét és bebizonyítsa kritikusainak tévedését, meggyőzte őt.
A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt
Némely belépő egészen borsos áron kapható a Fradi holnapi BL-selejtezőjére, de nem lenne meglepő a teltház.
A svéd szuperigazolás debütálása igen gyengére sikerült, szerencséje, hogy a csapat "nélküle" is behúzta a három pontot Manchesterben.
A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén.
Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól
Emma Raducanu megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban
A diósgyőri ultrák egyre dühösebbek a csapat teljesítménye miatt, ráadásul máris jön a következő keleti rangadó.
Mikel Arteta vezetőedző számára ez lehet a legfontosabb szezon az ötéves edzői pályafutása során az Arsenalnál.
David Ellison az iparági szakértők szerint hatalmas fogást csinált a UFC médiajoginak megszerzésével - pedig még az is lehet, hogy először veszteséges lesz a bolt.
