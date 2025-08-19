2025. augusztus 19. kedd Huba
Cala dHort beach. Cala dHort in summer is extremely popular, beach have a fantastic view of the mysterious island of Es Vedra. Ibiza Island, Balearic Islands. Spain
Sport

Elképesztően dögös a brit tévés sportműsorvezető: így készült rá a szezonra

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 19:19

A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.

Nem lehet mondani, hogy Kate Tracey szeretné az üresjáratokat. Az egyszerre több helyen is műsorvezetőként dolgozó angol tévés személyiségének most bűségesen lehet munkája, hiszen a Sky Sports mellett még a Premier League egyik nagyobb csapatának, az Aston Villának is dolgozik - meg még több helyen ezek mellett, így biztos nem unatkozik a nemrég elindult futballszezonban.

Hogy biztosan alaposan kipihenje magát a hosszú szezon előtt, Kate nemrégiben Ibizán nyarat, amelyről képeket is közölt saját Instagram-oldalán. A mi szepontunkból ezzel tette a lehető legjobbat: a hibátlan alakú műsorvezető posztjait látva alaposan leesett az állunk a homokba.

Kate egy elképesztően szexi kék fürdőruhát választott a koktélozgatáshoz és a fürdéshez, ami egész biztosan sok helyi nyaraló figyelmét felkeltette - vélhetően saját honfitársaiét is, hiszen Ibiza nagyon népszerű célpont a brit nyaralók körében. Katey egyébként nagy rajongója a lósportnak is, de az egész biztos, hogy oda nem ilyen szerelésben megy.
Címlapkép: Getty Images
