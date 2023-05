Megérkezett a Pénzcentrum új mobilapplikációja!

Új mobilapplikációt kínál olvasóinak Magyarország második legolvasottabb gazdasági hírportálja, a Pénzcentrum. A Portfolio Csoport híroldalának app-ja számos izgalmas funkciót kínál.

A Pénzcentrum Magyarország második legolvasottabb gazdasági hírportálja. Havonta közel 3 millió valós felhasználót ér el – számottevő részük okostelefonon, tableten követi a híreket. A hírportál a mobilról, tabletről olvasók számára most új eszközt kínál: letisztult, innovatív funkciókat rejtő mobilalkalmazással jóval gyorsabban, személyre szabottan olvashatók a legfontosabb pénzügyi, gazdasági hírek. Az applikációt ide kattintva lehet letölteni Androidra és iOS-re!

Új funkciók, izgalmas megoldások

Maradj fókuszban! A vezető anyagok összegyűjtve, egy helyen is elérhetők azok számára, akiket csak a lényeg érdekel.

A vezető anyagok összegyűjtve, egy helyen is elérhetők azok számára, akiket csak a lényeg érdekel. Cikkek mentése egyszerűen : Ha nincs idő elolvasni egy érdekes anyagot, később bármikor pótolható.

: Ha nincs idő elolvasni egy érdekes anyagot, később bármikor pótolható. Friss hírek percről percre : Külön menüpontban követhetők a legfrissebb híreinket, így az olvasó nem marad le semmiről.

: Külön menüpontban követhetők a legfrissebb híreinket, így az olvasó nem marad le semmiről. Rendkívüli hírek azonnal! Az applikáció használói feliratkozhatnak push értesítésekre, hogy azonnal értesülhetnek a legfontosabb hírekről.

Az applikáció használói feliratkozhatnak push értesítésekre, hogy azonnal értesülhetnek a legfontosabb hírekről. Élő tőzsdei árfolyamok : Átfogó képet kaphatunk a legfontosabb árfolyammozgásokról, tőzsdei eseményekről.

: Átfogó képet kaphatunk a legfontosabb árfolyammozgásokról, tőzsdei eseményekről. Mondj nemet a clickbaitre! Az applikáció egyik legérdekesebb funkciója, hogy segítségével - a magyar sajtóban egyedülálló módon - lényegretörő, "clickbait-mentes" címekkel is olvashatók a cikkek.

„A Pénzcentrum eddig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy hiteles hírforrásként anyagaink címei is tényszerűek legyenek, így a kattintásért folytatott harcban igyekeztünk távol maradni a szélsőértékektől. Ugyanakkor nem tagadjuk azt, hogy érzékenyebb olvasóinkban olykor felmerültek-felmerülhetnek aggályok e tekintetben. Hosszas polémiát lehetne folytatni arról, miért terjedtek el a hazai sajtóban (is) a kattintásvadász címek, és milyen lehetőségei vannak egy piaci alapon működő médiumnak, de újságíróként részben mi is osztjuk ezen véleményeket” - mondta az új funkcióról Nagy Bálint, a Pénzcentrum vezető szerkesztője.

Régóta gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk kezelni ezt a piaci sajátosságot, bízunk benne, hogy legújabb fejlesztésünk orvosolja a problémát. A Pénzcentrum friss mobilapplikációjával ugyanis, a magyar sajtóban egyedülálló módon, lényegre törő, tiszta címekkel is olvashatóak híreink

- tette hozzá Nagy Bálint.