Erről alig tudnak a magyar szülők: súlyos veszélyben vannak a gyerekek, pörögnek az erotikus fotók

Minden hatodik tini küldött már magáról erotikus fotót chaten, ha kértek tőle, és majdnem minden második tini kapott már ilyen képet. Pedig egyébként a fiatalok szívesen titkolóznak a világhálón és csaknem minden második titkos profilt használ közülük. A közösségi platformok közül az Instagram a menő a 14-25 éves korosztálynál, de feljövőben van a TikTok. És akit ez a platform beszippant, az nagyobb eséllyel tölt naponta több mint 4 órát a neten, vagy tájékozódik a világ dolgairól inkább tiktokozás közben, mint hírportálokról, és jobban vágyik arra, hogy influenszer lehessen.

Harmadik alkalommal készített körképet a 14-25 évesek online szokásairól a Be Social digitális ügynökség. A 2019 és 2021 után újra visszatérő “Magyar Tinik a Neten” felmérés ezúttal 3202 fiatal online megkérdezésén alapul.

Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen platformokat milyen gyakran használnak, facebookoznak-e még, vagy már mindent visz az Insta és a TikTok, mennyire vannak kitéve az online zaklatásnak, és hogyan tájékozódnak a világ dolgairól, egyáltalán, mi érdekli őket - fogalmazott Forgács Mariann közösségimédia-szakértő, a Be Social ügyvezetője.

Az eredmények egyszerre lehetnek tanulságosak a tiniket nevelő szülőknek, a pedagógusoknak, de a Z generációt megszólítani akaró cégeknek is

- mondja a szakértő.

Van, aki több időt tölt a TikTokon lógva, mint a családjával

Ha a villamoson, parkokban, vagy akár iskolapadban mobiltelefont nyomogató fiatalokra gondolunk, nem meglepő, hogy a felmérés szerint 43,66%-uk naponta 4 óránál is többet lóg a neten. És bár a megkérdezett tinik közel fele (49,75%) úgy gondolja, hogy az online töltött idő esetükben túl sok, mégis 10-ből 8-an a wc-n is telefonoznak, háromnegyedük tanulás közben, 72%-uk pedig film- vagy sorozatnézés közben is előveszi a mobilját. Ez alapján nem meglepő, hogy közel egyharmaduk (30,3%) leginkább online tartja a kapcsolatot a közelebbi barátaival is.

Azért a bizonyos tevékenységekkel naponta eltöltött idő alapján összeállított rangsort tekintve a barátokkal való személyes találkozás került az első helyre - ami azt jelzi, hogy a tinik hajlandóak kiszakadni az online világból. Legalábbis egy időre, merthogy a TOP5-ben három online elfoglaltság is szerepel: második a chatelés, negyedik a TikTok videók nézése, ötödik a streaming csatornákon filmezés. A családi programok még épp beférkőztek a dobogóra, a harmadik helyre.

A klasszikus médiafogyasztás, mint a rádiózás, tévézés, de még az online hírportálok böngészése sem fért be a TOP10-be. Közösségi média posztok görgetése, YouTube videók nézése, Instagram story-k böngészése előzik be őket. Azoknál, akik 4 óránál többet neteznek, a TikTok a családi programok elé kerül az összesített rangsorban.

Instagram, Messenger és TikTok a favoritok

A TikTok előretörése nemcsak a rá fordított idő mértékében érzékelhető. A tinik már gyakrabban tiktokoznak, mint amennyit a YouTube-ot vagy a Facebookot használják - igaz, az Instagram és a Messenger egyelőre még beelőzi a TikTokot, ha az a kérdés, melyik platformot milyen gyakran használják.

Ha csak egyetlen platformot választhatnának a tinik, minden hatodik közülük (15,18%) a TikTokot preferálná, ami így feljött a két évvel ezelőtti negyedik helyről a harmadik helyre a rangsorban - az élen az Instagram áll 31,77%-kal, ami szintén erősödött 2021-hez képest, amikor is még előtte állt a most csak második helyre kerülő Messenger (26,9%).

Inkább tájékozódnak a közösségi médiából, mint a hírportálokról

A közösségi média a hírportálokat is lenyomja, még akkor is, ha arról van szó, honnan tájékozódnak a tinik a világ dolgairól. Első helyen legtöbben az Instagramot (71,54%) említik, másodikként a Facebookot (64,28%) - ez az egyetlen rangsor, ahol a Facebook előre került. Harmadik helyen a TikTok következik (64,06%), és csak negyedik helyen, több mint 20%-kal leszakadva bukkan fel az első hírportál, az Index.hu (43,52%), szorosan követi a 24.hu (40,16%) az ötödik helyen.

Ha már a tájékozódás elsődleges forrása a közösségi média, különösen az Instagram, akkor megkerülhetetlenek a tinik számára az influenszerek: jellemzően akár több mint 30-at is követnek. A megkérdezett tinik közel fele (47,43%) vásárolt már meg terméket influenszer ajánlására. És ha már az influenszerek ilyen hatással vannak rájuk, nem csoda, hogy több mint egyharmaduk (36,33%) szívesen lenne influenszer - akik a TikTokot választanák, ha csak egyetlen platformot használhatnának, azok között 11%-kal magasabb ez az arány.

Brutálisan pörögnek az erotikus fotók

Aki sok időt tölt online térben, ráadásul többféle platformon, arra több veszély is leselkedik. Például előfordulhat, hogy online zaklatják - minden második tini (54,74%) élt már át ilyet. Ne legyenek a szülőknek illúzióik, chatelés közben olyan dolgok is megtörténhetnek a gyerekeikkel, amit talán elképzelni sem tudnak:

a tinik 53,48%-ától kértek már erotikus fotót chaten. Minden hatodik megkérdezett tini küldött is kérésre ilyen képet magáról. 10-ből hatan pedig már kaptak erotikus fotót chaten mástól, 42,58% többször is. Ez az arány 2021-hez képest ráadásul 8%-ot növekedett.

A szülőknek azzal sem árt tisztában lenniük, hogy a legtöbb tini szeret titkolózni a neten: a megkérdezettek közel felének (47,45%) jelenleg is van titkos profilja, amit csak kevesen ismernek, további 18,97%-nak pedig korábban volt már ilyenje. Ráadásul a tinik háromnegyede (76,48%) úgy érzi, hogy van olyan dolog számára, amiről könnyebben beszél chaten, mint élőben.

Abszolút pozitív fejleménynek tekinthető ugyanakkor, hogy 10-ből hatan (59,23%) érdeklődnek az ország politikai helyzete iránt, minden ötödik tini (21,54%) pedig gyakran beszélget a barátaival politikáról - ez az arány a budapestieknél és a fiúknál még magasabb. A TikTok videók előretörését ellensúlyozza némileg, hogy a válaszolók egynegyede (25,99%) rendszeresen hallgat akár hosszabb podcasteket is, a szabadidős tevékenységi listán pedig a könyvolvasás befutott a 8. helyre - megelőzve az Insta Story-k nézegetését és a videójátékokat.