Népszerű díjcsomagokat szüntet meg a Yettel: ennyit az olcsó mobilnetről, ez sokaknak fájni fog

Tömegeket érintő átalakítást tervez a Yettel: a pcworld.hu információi szerint a nagytakarítás következtében végleg elköszönhetünk az olcsó korlátlan mobilnettől.

A Yettel jelentős változást jelentett be a mai nap során: az ügyfélélmény újragondolására és továbbfejlesztésére hivatkozva összesen 53, még 2019 előtt bevezetett díjcsomagot töröl a kínálatából. Ezek között 38 hangalapú és 15 mobilnetet érintő ajánlat van.

Ilyen a Hello Data tarifa is, ami még 2017-ben vált elérhetővé és havi 6000 forint ellenében élvezhettük a korlátlan mobilnetet. Ezeket a csomagokat mostantól nem lehet majd igényelni, azonban az előfizetők továbbra is kitarthatnak a csomag mellett.