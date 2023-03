Drasztikus változás élesedik a Facebooknál: hosszú évek óta nem léptek ilyet

Majdnem tíz év után ismét lehet majd üzenetet küldeni a Facebook alkalalmazásban. Az appba ugyanis visszakerül a Messenger funkció - írta a Verg alapján a hvg.hu.

A csevegés funkció a Facebook alkalmazás része volt, de a vállalat teljesen leválasztotta a fő applikációról, így született meg az önálló Messenger. A platformot tulajdonló Meta most mégis újra egyesíti a kettőt. A The Verge szerint az egyesítés a TikTokkal való versengés egy újabb állomása lehet, ugyanis az a platform is magában foglalja a csevegés funkciót.

A döntés nem jelenti azt, hogy a Messenger alkalmazás megszűnne – az továbbra is elérhető lesz. A Facebook ezzel a lépésével – amellett, hogy a konkurenciával is lépést kíván tartani – azt is el szeretné érni, hogy az emberek ne csak beszélgetésre használják a profiljukat egy külön alkalmazásban, hanem nyissák meg a Facebookot, ahol – a beszélgetés mellett – különböző tartalmakat fogyaszthatnak a hírfolyamban vagy más helyeken, nem is beszélve a még több hirdetésről és kiemelt bejegyzésről.