Szülők figyelem! Kegyetlen pénznyelő lehet az új slágerjáték: egy pesti lakás ára is könnyen rámehet

Egy YouTuber kiszámolta, mennyi pénzbe kerül a legmagasabb szintre húzni karakterünket a Diablo Immortal című játékban. Egy fővárosi lakás is kijönne belőle.

A játékvilág jelenlegi trendjeit követve a nemrég megjelent Diablo Immortalban is létezik alkalmazáson belüli vásárlás. A valódi pénzért a legtöbb játékban kozmetikai (vagyis csupán a karakter külsejét befolyásoló) extrákat lehet vásárolni, a Blizzard és a NetEse által fejlesztett program azonban nem követi ezt a sztenderdet, abban ugyanis minél több pénzt öl bele a játékos, annál erősebb karaktert tud fejleszteni. Néhány YouTuber most ki is számolta, mekkora pénzről van szó.

A Bellular News nevű YouTube-csatorna arcai összeadták, mennyi az annyi, egy fullos karakter felhúzása pedig számításaik szerint 110 ezer dollárra, azaz körülbelül 40 millió forintra rúg. Ennyi pénzbe kerülne tehát, hogy ezen a módon építsünk fel mindenki másénál erősebb és jobban felszerelt "hőst" a játékban - írta meg a Gamerant

A pénz nagy része a videósok beszámolója szerint gemekre, vagyis a karakter felszerelését tovább erősítő gyémántokra tud elmenni. Ezekért, ha nem akarunk érte fizetni, bizonyos szint felett hosszú órákat grindelni (monoton tevékenységeket végezni a játékon belül), akinek nincs kedve ehhez, az ehelyett megveheti a virtuális drágaköveket, azonban a dologban van még egy csavar. Az, hogy a rendszer milyen gyémántot "dob" ugyanis teljesen véletlenszerű, tehát az sem garantált, hogy a drága pénzünkért azt a gemet kapjuk, amire a karakterfejlesztéshez szükségünk lenne. Persze a játékot ingyen el lehet játszani, úgy azonban a monotonabb részeibe beleölt időnkkel fizetünk meg azért, amiért mások a pénzükkel.