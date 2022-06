Okostelefonos kártyaelfogadás: új funkció érkezett a SimpleBusiness applikációba

Az OTP Mobil által bevezetett és a SimpleBusiness alkalmazásban 2022. májusától elérhető új funkció, bankfüggetlenül kínál kártyaelfogadást, ráadásul a PIN-kód megadásával, összeghatár nélkül is lehetőséget nyújt a fizetésre.

Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a kártyaelfogadóhelyek száma, 2021 egyik legfontosabb változását ugyanis a hazai pénzforgalomban a kereskedelmi törvény tavalyi módosítása hozta, mely az online pénztárgépek mellett elvárja az elektronikus fizetés biztosítását a vásárlóknak. Az infrastruktúra folyamatos piaci alapú fejlődése mellett ez a változás is jelentősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy – az MNB adatai szerint - egy év alatt 27,5 ezerrel bővült a fizikai kereskedelmi elfogadóhelyek száma, illetve közel 31 ezerrel az ezeken a helyeken működő POS-terminálok száma, és egyre többen fizetnek készpénz helyett valamilyen elektronikus fizetési módon.

Az utóbbi évek gyors infrastruktúra-fejlődését követően ma már nem állunk rosszul a kártyaelfogadásban, de még mindig van tere a növekedésnek, ugyanis az online pénztárgép használatára kötelezettek körén túl még számos rendszeres fizetési helyzet létezik, ahol a készpénz a meghatározó. A készpénz kezelése pedig mind a kereskedőnek, mind a vásárlónak egy kevésbé kényelmes megoldás. Gondoljunk csak a pénz elvesztésének, ellopásának kockázatára vagy az ATM-keresés, nagy címletből történő visszaadás kellemetlenségére. Ilyen helyzet például, amikor a piacon vagy egy fuvarozónak fizetnénk elektronikusan, ha egy egészségügyi szolgáltatónál, masszőrnél vagy a fodrásznál fizetünk.

Egyrészt a tavaly elindult azonnali átutalási rendszer jelentheti az egyik megoldást ezekben a helyzetekben, másrészt az olcsó, egyszerűen bevezethető és kezelhető kártyás megoldások.

Az OTP Mobilnál is elérhető az egyik legfontosabb újítás

Az OTP Mobil a piaci igényekre reagálva 2020-ban terjesztette ki szolgáltatási portfólióját a fizikai elfogadás területére is, így született meg a SimpleBusiness alkalmazás, amely a SimplePay és a Simple app funkcióira is építve kínál gyors fizetési megoldást a vállalkozók számára. A rendszer bankkártya-elfogadó (POS) terminál telepítése nélkül ötvözi a kártyaelfogadás és az azonnali fizetési rendszer előnyeit bármely kereskedő számára egy applikáción belül. A SimpleBusiness érintéses, QR-kódos vagy linkes fizetési megoldásai között a vásárlók könnyen megtalálhatják a számukra megfelelőt.

„Az OTP Mobil által 2020 őszén bemutatott SimpleBusiness alkalmazással annak a 60 ezer érintett mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kkv) szerette volna megkönnyíteni az átállást, akiknek 2021. január 1-től készpénzmentes fizetési lehetőséget is kell biztostani a vásárlóknak, ügyfeleknek” – mondta el Al-Absi Gáber Seif az OTP Mobil ügyvezető-helyettese.

A szakember szerint az alkalmazásban a kezdetektől fogva elérhető négy fizetési mód, két QR-kód alapú és két fizetési linken alapuló mellé most megérkezett az érintéses fizetés lehetősége is: elérhetővé válik az érintéses, SoftPOS fizetési megoldás.

Így egy bankkártya vagy NFC képes okoseszköz segítségével is kifizethetővé válik a tranzakció.

Okostelefonból kártyaelfogadó

A SoftPOS az a fizetési módszer, ami egy okostelefont vagy Android alapú okoseszközt biztonságos bankkártyás fizetési terminállá alakít át, amely képes érintéses fizetési tranzakciók feldolgozására. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a kereskedő bekapcsolja a készülékén az applikációt és az NFC-elérhetőséget, megadja a fizetendő összeget, a vásárló pedig a kereskedő telefonjának hátuljához érinti bankkártyáját úgy, mintha egy POS-terminálnál fizetne érintéssel. A fizetésről szóló visszaigazolást pedig online (például e-mailben) kapja meg a vásárló.

A kereskedőnek nincs szüksége más, új eszközre, egyszerűen a saját (NFC-képes) okostelefonját tudja használni a fizetés elfogadására. Praktikusan hasznos lehet ez a módszer azoknak, akik innovatív formában, költséghatékonyan, extra eszköz beszerzése nélkül szeretnék biztosítani az elektronikus fizetést a vásárlóiknak.

A SoftPOS funkció a SimpleBusiness appban válik elérhetővé ötödik fizetési módként. Mint megtudtuk, a rendszer a 15 ezer forint feletti tranzakciók kezelését is lehetővé teszi, így a kereskedők korlátozás nélkül, bármilyen összegben felkínálhatják vásárlóik számára az érintéses fizetés lehetőségét. A SoftPOS mellett továbbra is elérhető marad az appon belül az azonnali átutalás lehetősége, a QR-kódos és linkes megoldás is. Fontos, hogy a linkes fizetési opciónak köszönhetően akkor is megvalósulhat a kifizetés, ha a kereskedő és a vásárló nem tartózkodik egy légtérben.

A funkció igénybevételéhez egy egyszerű, online elvégezhető regisztrációs és szerződési folyamatra van szükség. Az alkalmazás használata kedvező havidíjas konstrukcióban valósul meg, 2022. július 31-ig pedig forgalmi jutalék kedvezménnyel érhető el.