Tényleg ez lenne a kiút az orosz energiafüggésből? Erre elég 1000 óra napsütés

Az elmúlt években divatba jött a napenergia hasznosítása a lakosság és a nagyvállalatok körében is. A megújuló energiaforrások előtérbe kerülésében nagyban hozzájárultak a különféle állami támogatások és a koronavírus-járvány is. Ezt pedig az orosz-ukrán háború generálta energiaár bizonytalanság csak tovább fokozott.

Tavaly év eleje óta óriási felfutás tapasztalható hazánkban a napelemes rendszerek iránti igények területén. A kirobbanó népszerűség egyik fő indikátora természetesen az 50%-os támogatás megjelenése volt, azonban erre a trendre a Covid-helyzet is ráerősített, ugyanis sokan házfelújításba, otthoni fejlesztésekbe kezdtek. Ennek mentén számos új, napelem telepítést kínáló cég is megjelent a piacon, ami viszont sajnos sok esetben kontraproduktív hatást gyakorolt.

A napelemes rendszerek szakszerű kivitelezése sokkal bonyolultabb, mint ahogy tűnik, nem csupán a tetőre kell feltenni és kész. Több szakterületnek kell együttműködnie annak érdekében, hogy a rendszer optimálisan, biztonságosan termeljen hosszú távon villamos energiát

– emlékeztet Lamos Zsolt, az Assix Intersolar ügyvezetője.

Függetlenedni akarunk a gáztól

A szomszédunkban zajló események, valamint a Covid-helyzet által megtépázott ellátási lánc nagyon érdekes helyzetet hozott a magyar napelemes piacon. Az érdeklődés tovább fokozódik a lakosság, és egyre erősebben a KKV-k részéről, akik már a saját bőrükön tapasztalják a drasztikusan növekvő energiaárakat.

Azt tapasztaljuk, hogy a háborús helyzet miatt a gáztól való függetlenedés igénye emelkedik, még úgy is, hogy az árak az árfolyamváltozások és logisztikai költség növekedés miatt folyamatosan nőnek. Sőt, sok olyan megkeresést is kapunk, amelyek pályázattól függetlenek, tehát önerőből is sokan próbálnak napenergiára váltani. A magyar piacra most kezdenek begyűrűzni a globális chiphiány, szállítási lánc akadozása és alapanyaghiány-gondok, tehát aki élni akar az Otthonfelújítási támogatással, mielőbb érdemes szerződnie és megkezdeni a telepítést, mert a december 31 egy teljes telepítési, engedélyezési és beüzemelési folyamattal számolva igencsak közel van

– hívta fel a figyelmet Lamos Zsolt.

A leggyakoribb kérdések egyike a megtérülés

A napelemes, illetve megújuló energiákon alapuló rendszerekkel kapcsolatos legelső kérdés általában – lakossági és KKV felhasználók részéről egyaránt –, hogy hány év alatt térül meg. Hazánkban a napos órák száma évente 1100-1200 között mozog. Rendszermérettől és fogyasztástól függően a lakossági felhasználók 7-9 éves megtérüléssel számolhatnak a jelenlegi lakossági energiaárak mellett. Ha azonban piaci árat kellene fizetni a lakosságnak – mint ahogy számos környező országban ezzel szembesülnek –, akkor 3-4 évre csökken egy napelemes rendszer megtérülése. A vállalati szegmensben, ahol már emelkedtek az energiaárak – támogatással 1,5, támogatás nélkül 3 évre csökkent a megtérülés, ennek mentén egyre több ipari és KKV projekt indul.

Érdekes kérdés a társasházak, vagy nagy panelházak szegmense. Sokan úgy gondolják, hogy ezekben az épületekben lakók nem élhetnek a napenergia által kínált lehetőségekkel. Ez szerencsére nem így van, nagyon sok esetben ugyanis a közös területek világítása, a lifthasználat vagy akár fűtése is nagy részben kiváltható napelemes rendszerrel

– fogalmazott az Assix Intersolar ügyvezetője.