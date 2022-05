Meglépi a Netflix: már év végén jöhet a reklámokkal teli streamingelés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Arról már korábban is szó volt, hogy a Netflix nyitott a reklámok beengedésére, azonban ennél több konkrétumot nem tudtunk meg. Most úgy néz ki, hogy nagyon hamar, akár már év végén elérhető lesz egy olcsóbb, reklámokat is tartalmazó előfizetési csomag – írja a The New York Times.

A Netflix filozófiájának szerves részét képezte, hogy kezdetektől ragaszkodtak a platform reklámmentességéhez. Így nagy meglepetés volt mindenkinek, mikor az idei első negyedéves eredmények után ennek az ellenkezőjét jelentették be, hogy most már nyitottak a reklámokat is tartalmazó előfizetéscsomag bevezetésére. Ennél több konkrétumot azonban nem tudtunk meg ezzel kapcsolatban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most viszont egy, a dolgozóknak küldött feljegyzésből az derült ki, hogy a Netflix már az idei év vége előtt bevezetné a hirdetéseket is tartalmazó előfizetési opciót. Az ára természetesen alacsonyabb lenne, mint a standard csomagé, ami Magyarországon jelenleg 3 490 forintba kerül havonta. Ennek oka egyébként, hogy a vállalat a magas profit ellenére sem állt jól az első negyedévben, ugyanis majdnem 200 ezer előfizetőt veszített el. EZ IS ÉRDEKELHET Nagy a baj a Netflixnél: most meglépik azt is, ami eddig elképzelhetetlen volt A Netflixnek nem sikerült az előfizetői számát növelni az utóbbi negyedévben, úgyhogy most drasztikus lépésekre készülnek.

Címlapkép: Getty Images

