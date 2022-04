Nagy a baj a Netflixnél: most meglépik azt is, ami eddig elképzelhetetlen volt

Kedd éjjel tette közzé a Netflix legfrissebb negyedéves jelentését, amiből az derült ki, hogy a magas profittól függetlenül sem sikerült növelni az előfizetők számít. A streamingszolgáltató vezetője pedig emiatt két bejelentést tett: még jobban korlátozni fogják a jelszómegosztás lehetőségét, valamint bevezetik a reklámokat – szúrta ki a Telex.

A Netflix vezérigazgatója, Reed Hastings két fontos döntést jelentett be a negyedéves jelentés tájékoztatóján a thenextweb.com információi szerint. Az első, hogy radikálisan korlátozni fogják a jelszómegosztást, ugyanis jelenleg 100 millióra becsülik azoknak a számát, akik ingyen nézhetnek Netflixet azáltal, hogy egy előfizető négy fiókot hozhat létre. Körülbelül egy évet fog igénybe venni, hogy globális szinten bevezessék a jelszómegosztást akadályozó rendszert. Az oldal információi szerint nem biztos, hogy teljesen megszűnik a megosztást, ugyanis lehet, hogy lesz egy megosztott csomag a nem egy háztartásban élőknek.

A másik fontos bejelentés, hogy a Netflix most már nyitott arra, hogy beengedje a reklámokat a szolgáltatásába. Korábban Hastings ezt határozottan ellenezte, de most már úgy gondolja a vezérigazgató, hogy érdekelheti a fogyasztókat egy alacsonyabb árú, reklámokat is tartalmazó csomag. Ez pedig radikális változás lesz a Netflixnél, ahol eddig a reklámok hiánya meghatározó volt a streamingszolgatásban.