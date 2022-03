Változás a Vodafone számláinál: vigyázz, így már nem lehet befizetni

A Vodafone 2022. március 31. napjától az otthoni szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfeleiknél a Díjnet elektronikus számlakezelési szolgáltatását kivezetik. A lépést a „direktebb és közvetlenebb ügyfélkapcsolat kialakításával” indokolták.

Kivezeti a Vodafone a Díjnet elektronikus sszámlakezelési szolgáltatását. Mindez azokat a Vodafone-nal, illetve korábban UPC Magyarország Zrt.-vel szerződött ügyfeleket érinti, akik eddig a Díjneten kezelték az otthoni szolgáltatás díját tartalmazó elektronikus számláikat. Biztosítottak továbbá, hogy az érintett ügyfeleket előzetesen e-mailben, SMS-ben és az utóbbi hónapok számláin feltüntetve is értesítették, továbbá a Díjnet is küldött értesítéseket az érintetteknek.

A díjnetes elektronikus fizetéssel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy a 2022. március 14-ig a Díjnet-fiókba érkező elektronikus díjszámlákat legkésőbb 2022. április 20-ig lehet befizetheti a Díjneten keresztül. Ha valaki április 20-a után kezdeményezi a kifizetést, akkor azt már az e-számlaszolgáltató nem fogja továbbítani a telekommunikációs cég felé, hanem visszautalja az összeget az ügyfélnek, írta a 24.hu.

A szolgáltató továbbra is a számlák elektronikus kezelését javasolja az érintett ügyfeleknek, melyet a MyVodafone applikációban lehet kezdeményezni. Azt is hozzátették azért, hogy a kellemetlenségek minimalizálása miatt átmenetileg e-mailes számlakiküldésre is lesz lehetőség.

A szolgáltató azon ügyfelei, akik számára nem elérhető az elektronikus számlakezelési szolgáltatás, továbbra is igénybe tudják venni a Díjnet szolgáltatását. Körükbe tartoznak a 29-es körzet rézérpáras hálózatán vezetékes szolgáltatással rendelkező előfizetők, valamint az üzleti ügyfelek egy része – őket a szolgáltató külön értesíti.