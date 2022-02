Hogyan tudok bitcoint venni és hogyan lehet bitcoint bányászni?

A kriptovaluták piacán évek óta töretlen népszerűséget élvez a bitcoin, a profi és az amatőr kriptovaluta befektetők egyik legnagyobb kedvence. Hogyan történik a bitcoin vásárlás menete, hogyan tudok bitcoint venni egyszerűen és gyorsan? Ha úgy érezzük, csökken a bitcoin értéke, hogyan lehet a bitcoint pénzre váltani?

Cikkünkben a bitcoin adásvétel kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat. Eláruljuk, hol tudok bitcoint venni, illetve hogy hogyan lehet bitcoint bányászni, ami a bitcoin szerzés egy másik módja. Bitcoint mi az, mi a bitcoin lényege és hogyan működik a bitcoint forgalmazó kriptotőzsde hálózat? Amellett, hogy hogyan tudok bitcoint venni és hol vegyek bitcoint, azt is eláruljuk, hogyan lehet bitcoint pénzre váltani és hogyan tároljuk a bitcoint biztonságosan?

Mi az a bitcoin?

A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, más néven kriptovaluta, amit 2009-ben bocsájtottak ki. A bitcoint kibocsájtó személy a mai napig ismeretlen, fórumos nevén Satoshi Nakamoto volt. Habár a bitcoin fizikai formában nem létezik, csak digitálisan, a bitcoinok tárolásához szükségünk van valamilyen „pénztárcára”, ami lehet bármilyen okos eszköz, adathordozó, vagy felhő alapú szolgáltatás is – ezek segítségével tudunk bitcoint váltani is.

A bitcoin különlegessége, hogy csak a peer-to-peer hálózat (a hálózat elemei egymással kommunikálnak, központi csomópont nélkül) csomópontjai által tárolt adatbázisra támaszkodik – nem függ semmilyen központi kibocsájtó szervtől, sem a hatóságoktól. Az adatbázis garantálja a bitcoinnal szemben állított követelményeket: a bitcoinnal történő fizetések adatait rögzítik, a biztonságot digitális aláírásokkal és proof-of-work rendszerrel (az egyik fél bizonyítja a másiknak, hogy meghatározott célokkal kapcsolatban erőfeszítéseket tettek) támasztják alá.

Bitcoint küldeni és bitcoint fogadni bitcoin címmel tudunk – itt jön újra a képbe a peer-to-peer felépítésű hálózat. A hálózat tagjai hatósági beleszólás nélkül küldhetik egymásnak a bitcoint, így a harmadik fél nem tudja befolyásolni a forgalomban lévő bitcoin mennyiségét, vagyis nem kontrollálható vagy manipulálható a bitcoin árfolyama, nem gerjeszthető infláció mesterségesen. Viszont, ha nincs külső befolyásoló erő, hogyan határozzuk meg, hogy mennyit ér egy bitcoin?

Bitcoin VS „rendes” pénz

A bitcoint és a legtöbb kriptovalutát eleve úgy tervezték meg, hogy a kibocsájtás volumenét folyamatosan csökkentsék, vagyis egy végső határt szabtak annak, hogy mennyi bitcoint lehet forgalmazni – ugyanúgy, ahogy az aranykészlet is elfogyhat egyszer. A bitcoin nem úgy működik, mint a hagyományos pénz: éppen a kriptográfia technikájából ered a lefoglalhatóságának, elkobozhatóságának a nehézsége. Nézzük, mi mindenben különbözik a kriptovaluta (pl. bitcoin vagy ethereum) a hagyományos valutától (pl. forint, euró, dollár)!

A klasszikus valutáknak van fizikai megvalósulási formája (érme, bankjegy), a kriptovalutáknak nincs! A kriptovaluták forgalmát számítógépek hálózata ellenőrzi (ebben bárki részt vehet, csupán internet-hozzáférésre van szükség), míg a klasszikus valutát harmadik személy formájában a bankok, kormányok felügyelik (ebben csak korlátozott mennyiségű, kiválasztott intézmény vehetnek részt). A hagyományos pénzeknek van egy központi felügyelő szerve (ez jellemzően a valutát kibocsátó állam), a kriptovalutáknak viszont nincs (nyílt forráskódú szoftvert futtató számítógépek hálózatán alapszik). A hagyományos valuta értékét a kibocsátó kormányba vetett bizalom teremti meg (az állam szabályozhatja a kibocsátást, generálhat inflációt stb.), míg a kriptovaluta esetében a kereslet és a kínálat szabja meg, hogy például a bitcoin mennyit ér. A hagyományos valutát többnyire csak a kibocsájtó államokban lehet elfogadni, a bitcoint bárhol használhatjuk, ahol egy kereskedelmi partner elfogadja azt. Míg egy normál, bankok közötti átutalásnál a hatóság látja, hogy ki, kinek utalt pénzt, addig a bitcoin és az altcoinok utalása során a felek anonimitása megmaradhat, ha úgy akarják – éppen ezért egyes országok kifejezetten támogatják (pl. Svájc) vagy éppen be is tiltják (pl. Kína) a használatukat. A bitcoinnal való vásárlás is körülményes, ugyanis a tranzakciókat bonyolultabb végrehajtani (perceket, órákat vesz igénybe, költsége magas), mint egy sima valutával való kifizetést.

Mitől nő, vagy csökken a bitcoin értéke?

A bitcoin érdekessége, hogy nem áll mögötte klasszikus értelemben vett gazdasági háttér, így a pénz számos fontos funkciójával nem rendelkezik. A bitcoin értéke mindig azon múlik, hogy a kriptovaluta hívői milyen értéket tulajdonítanak neki, vagyis az egész teljesen szubjektív értékítéleteken alapul. A bitcoin vásárlási kedv esetenként fellángol, néha pedig megcsappan, ugyanígy ingadozik a fogyasztók bitcoinba vetett hite is, hiszen a bitcoin vásárlás nem mindig hoz sikeres eredményeket.

Hogy csak egy példát említsünk a számtalan alkalomból, amikor globálisan fellendült a bitcoin vásárlása: Elon Musk (aki a közelmúltban átvette Jeff Bezostól a világ leggazdagabb embere címet) 2021 júniusában megosztott egy posztot a Twitteren, amiben elárulta, hogy lehet majd Teslát venni bitcoinért, amennyiben a bitcoint 50%-ban tiszta energia felhasználásával hozzák létre. A bitcoin értéke ezt követően 9%-kal megemelkedett.

Hogyan lehet bitcoint bányászni?

A bitcoin értékére visszatérve azt is fontos kiemelnünk, hogy a kriptovaluták nem csak úgy „születnek” a semmiből, előállításuk nagyon is energiaigényes: bitcoin éves gyártása az energiafelhasználás terén tavaly meghaladta például Ausztria éves fogyasztását. Óriási számítógépes kapacitás szükséges ahhoz, hogy valaki bitcoint állítson elő, viszont cserébe semmilyen társadalmi hasznot, ellenértéket nem hoz. Mivel a bitcoint előállítani energiába kerül – a semmiért cserébe -, így a mai környezetvédelmi elvekkel szembemenően környezetszennyező tevékenységnek minősül.

Ha a bitcoin energiafogyasztását összehasonlítjuk a bankrendszerével, nyilván alulmarad teljesítményében, azonban amíg nincs reális esélye annak, hogy a bitcoin vásárlás kiváltja a normál pénzzel véghezvitt tranzakciókat, addig ez felesleges többletenergia-elhasználás marad – egyébként éppen ez volt az egyik legmeghatározóbb ok, ami miatt Kína kitiltotta az országból a bitcoint.

A bitcoin és az altcoinok binance smart chain (BSC) vagy más blokkláncon futó kriptovaluták, amelyeknek valahogy fenn kell tartani az integritását, a főkönyvek egyensúlyát, a rendszer biztonságosságát. A bitcoin tranzakciók hitelesítését az úgynevezett bitcoin bányászok közössége végzi, proof-of-work alapon. A bitcoin bányászat alapja egy hálózat, amelyet számítógépek sokasága alkot – ezek megegyeznek arról, hogy a résztvevőknek van egy bizonyos összege, az összegekről és a tranzakciókról pedig bejegyzések készülnek.

A főkönyvek kezelői a bányászok, a biztonságosság alapja pedig azon a feltételezésen alapszik, hogy a bányászok többsége becsületesen kezeli a főkönyvet, mert anyagi érdeke fűzi hozzá. Bitcoin bányász bárki lehet, akinek van a bitcoin kibányászására alkalmas, speciális, nagyteljesítményű számítógépe (ún. bitcoin bányagépe).

Hogyan tudok bitcoint vásárolni?

A bitcoin vásárlás menete nagyon egyszerű, azonban minden esetben tartsuk szem előtt, hogy ha konkrét javakra akarjuk elkölteni a bitcoint, számtalan nehézségbe és rejtett tranzakciós költségbe ütközhetünk. Mielőtt nekifogunk bitcoint vásárolni, előnyös, ha tisztában vagyunk néhány információval, amelyek nélkül nem szabad beleugornunk egy ilyen befektetésbe. Nézzük, mit kell tudni a bitcoin vásárlás kapcsán!

Hogyan tároljam a bitcoint?

Ha megvásárolunk valamennyi bitcoint, azt átvitt értelemben el is kell tennünk valahová – ennek a helye a „bitcoin tárca”. Egy privát kulcsra, azaz titkos karaktersorra van szükségünk minden bitcoin címhez, hogy az kriptovaluta az egyenleget birtokló tulajdonos tárcájába kerülhessen. A a kulcs biztosítja a bitcoinok küldését és fogadását, illetve a bitcoinok tulajdonjogát is. Több féle bitcoin tárcát létesíthetünk, attól függően, hogy mire van igényünk: lehet ez asztali tárca, mobil applikációs tálca, külső hardver, vagy a felhő. Minél elszeparáltabb helyen tartjuk a bitcoint, annál nagyobb biztonságban van a hackerektől.

Hogyan vásároljak bitcoint online?

Bitcoint vásárolni nem nehéz: több opció is elérhető a befektetni kívánók számára, de a legegyszerűbb bitcoin vásárlási lehetőség talán az, ha online veszünk bitcoint. Ehhez regisztrálnunk kell egy bitcoint váltó oldalon, mint például a CoinCash, amin keresztül rendelést adunk le a kívánt valuta alapján váltandó bitcoinról.

Nagyon fontos, hogy ilyen megrendelések esetén ellenőrizzük a bankszámlaszámot, ugyanis, ha eltévesztettük, és a bitcoin egy másik számlára érkezik meg, nincs lehetőségünk visszaszerezni a bitcoint! Ne felejtsük el azt sem, hogy ugyanúgy, mint a bankoknál, az ilyen bitcoint forgalmazó szolgáltatásoknál is van kezelési költség (kb. 3%) – ennek érdemes utánanéznünk, mielőtt vásárolni kezdünk egy kriptotőzsdén.

Hogyan tudok bitcoint venni készpénzért vagy bankkártyával, személyesen?

Bitcoin nincs fizikai formátumban, de mi megvásárolhatjuk azt készpénzért cserébe, bármelyik bitcoin ATM-ből. Ebben az esetben is szükség van a személyi azonosításhoz a bitcoin vásárlás teljesüléséhez (a telefonszám megadása nemzetközi formátumban), az online regisztráció ide már nem elég. Tartsuk számon a magasabb bitcoin vásárlási költségeket is: ha a bitcoint ATM-ből vesszük, 6% körüli kezelési költségekkel számoljunk! Ugyanúgy, mint egy „rendes” bankfiókban, személyesen is módunk van bitcoint venni különféle, bitcoint árusító irodákban. Amennyiben ezt a verziót választjuk, készüljünk a személyi azonosításunkhoz az iratainkkal, illetve vigyük magunkkal a bitcoin vásárlásra szánt készpénzt is.

Hol vegyek bitcoint online?

Nem csak készpénzzel és banki átutalással vásárolhatunk bitcoint, hanem bankkártyával is, ami gyakorlatilag ugyanúgy működik, mintha bármilyen terméket beszereznénk egy internetes forgalmazótól – ebből a célból látogassuk meg az olyan kriptotőzsdéket, mint a Binance. Ami miatt ezt a bitcoin vásárlási utat sokan kerülik az, hogy számos bank semmissé teheti a tranzakciót, ugyanis nehéz bizonyítani, hogy adásvételi ügylet történt-e. Fontos információ lehet azonban az, hogy több kriptotőzsde kínál saját MasterCard vagy VISA alapú kártyákat, amelyekről már szabadon lehet kriptovalutákra költeni.

A bitcoin vásárlás történhet online felületeken keresztül (pl. Binance, CEX.io, Bitcoin.de, CoinCash.eu, Coinmixed, MrCoin, Bitpanda). Ezeken a bitcoint váltó helyeken nem csak hagyományos valutával, hanem más kriptopénzzel is fizethetünk a bitcoinért, így érdemes utánanéznünk, hogyan járunk a legjobban. Fontos kiemelnünk, hogy a legtöbb hazai bank egyelőre nem támogatja a bitcoint! Mindemellett, ha készpénzzel, vagy személyesen szeretnénk bitcoint vásárolni, ellátogathatunk az automatákhoz, bitcoin irodákhoz is.

Hogyan lehet bitcoint pénzre váltani?

Bitcoint eladni ugyanolyan egyszerű, mint bitcoint vásárolni. Ha már van bitcoinunk, minden valószínűség szerint ismerjük a vásárlás módját és a bitcoin tárca használatát is. A bitcoin visszaváltása hagyományos valutára ugyanúgy történik, ahogy megvásároltuk azt: egy bitcoint váltó bank vagy szolgáltatás oldalán, vagy személyesen egy bitcoin bankban/bitcoin ATM-nél a bitcoin vásárlás menetéhez hasonlóan egyszerűen eladhatjuk a pénzt. Ne feledkezzünk mag a bitcoint érintő tranzakciós díjakról, illetve a dinamikus árfolyamváltozásról, aminek köszönhetően az alatt is változhat egy bitcoin becsült értéke, míg az utalásra várunk.

Mennyire legális a bitcoin, milyen kritika érheti a bitcoint?

Mára a bitcoin olyan népszerűvé vált, hogy számos ország támogatását élvezi: léteznek külön bitcoin használatára és váltására létrehozott bankkártyák, sőt, bitcoint forgalmazó ATM-ek is, amelyeknek a száma folyamatosan növekszik. A bitcoin és a bitcoinból szerzett profit legális, vagyis a befektetőknek nyereségadót kell fizetniük utána – ez önmagában tisztázza a bitcoin használatának a létjogosultságát.

Minél inkább növekszik az online valuták iránti kereslet, annál erősebb a pénzforgalom ellenőrizetlensége miatti aggodalom, ugyanis egyelőre nem tudni, hogy a virtuális valuták forgalma milyen hatással lesz később a világgazdaságra. Mivel a decentralizált pénzforgalom privát, nehezen követhető tranzakciókkal kecsegtet, ezt sajnos számos bűnöző is kihasználja, illetve sokan azért vásárolnak bitcoint, mert pénzmosási alternatívát látnak benne.