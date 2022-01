Bitcoin árfolyam előrejelzés: bitcoin árfolyam 2021, 2022 bitcoin árfolyam grafikon

Az elmúlt évek rohamosan növekvő népszerűségű befektetése nem más, mint a kriptovaluta vásárlás: magyarok ezrei figyelik folyamatosan, hogy mikor nő, vagy éppen csökken a bitcoin árfolyam, illetve hogyan változik a bitcoin árfolyama más valutákhoz képest. A kezdő befektetők szemszögéből a legfogósabb kérdés az, hogy mennyire jelezhetőek elő biztosan a bitcoin árfolyam változásai, mire alapozzuk befektetéseinket?

Cikkünkben a bitcoin árfolyam változás kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: eláruljuk, hogy néz ki egy bitcoin árfolyam grafikon, milyen erős kilengéseket mutat a bitcoin árfolyama? Megbízható-e a bitcoin árfolyam előrejelzés és mennyit ér most egy bitcoin (bitcoin forint árfolyam, BTC/HUF árfolyam)? Mikor érdemes befektetni egy kriptovalutába és mikor célszerű inkább visszaváltani azt „rendes” pénzre?

A bitcoinról általánosságban

A bitcoin (BTC) egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, más néven kriptovaluta, amit 2009-ben bocsájtottak ki, közvetlenül az amerikai bankválság után (a bitcoin kibocsájtója ma is ismeretlen személy, fórumos nevén Satoshi Nakamoto volt). A bitcoin elnevezés nem csak a fizetőeszközre, hanem a nyílt forráskódú szoftverre is vonatkozik, illetve a szoftverrel létrehozott hálózatra is értendő. A bitcoin csak digitális formában létezik: nincsenek bankjegyek vagy érmék, amiket a boltban vásárlásra használhatnánk, azonban ennek ellenére is tárolnunk kell a kriptopénzt egy virtuális pénztárcában (ez lehet egy hardver, vagy akár a felhő is).

A bitcoin különlegessége, hogy csak a peer-to-peer hálózat (a hálózat elemei egymással kommunikálnak, központi csomópont nélkül) csomópontjai által tárolt adatbázisra támaszkodik – nem függ semmilyen központi kibocsátó szervtől, sem a hatóságoktól. Az adatbázis garantálja a digitális valutákkal szemben állított követelményeket: a fizetőeszközökkel történő fizetések adatait rögzítik, a biztonságot digitális aláírásokkal és proof-of-work rendszerrel (az egyik fél bizonyítja a másiknak, hogy meghatározott célokkal kapcsolatban erőfeszítéseket tettek) támasztják alá.

BTC/HUF árfolyam 2013-tól napjainkig (forrás: Kriptomat.io)

A bitcoin árfolyama

A bitcoin küldéséhez és fogadásához bitcoin címre van szükség – itt jön újra a képbe a peer-to-peer felépítésű hálózat. A hálózat tagjai hatósági beavatkozás nélkül küldhetik egymásnak a bitcoint, így egy harmadik fél nem tudja befolyásolni a forgalomban lévő bitcoin mennyiségét, vagyis nem kontrollálható vagy manipulálható a bitcoin árfolyama, nem gerjeszthető infláció mesterségesen.

Mivel a bitcoin mögött nem áll klasszikus értelemben vett gazdasági háttér, a pénz számos fontos funkciójával nem rendelkezik. A bitcoin értéke mindig azon múlik, hogy a kriptopénz hívői milyen értéket tulajdonítanak annak, vagyis az egész teljesen szubjektív ítéleteken alapul. A bitcoin vásárlási kedv esetenként fellángol, néha pedig megcsappan, ugyanígy ingadozik a fogyasztók bitcoinba vetett hite is, hiszen a bitcoin vásárlás nem mindig hoz sikeres eredményeket – esetenként nagy bukással végződik egy-egy nagyobb értékű kriptovaluta befektetés.

A bitcoin árfolyam változás általános jellemzője, hogy a bitcoin árfolyam grafikon szélsőséges tőzsdekilengéseket mutat. A bitcoin árfolyam változás dinamikusságát nagyszerűen szemléltetik a váltakozó kiugró és visszaeső értékek: egy bitcoin értéke hetek, hónapok, sőt akár napok alatt rendkívüli mértékben megnőhet vagy lecsökkenhet. A kriptotőzsde elemzői folyamatosan figyelik a bitcoin árfolyam változásait és tájékoztatják az érdeklődőket a különféle bitcoin árfolyam előrejelzésekkel kapcsolatban, azonban a kriptotőzsde értékeit számtalan külső hatóerő nagymértékben befolyásolhatja, fenekestül felforgatva a megbízhatónak vélt előrejelzéseket.

Elon Musk híres tweetjei

Ahogy említettük, a kriptovaluták piacát számos külső tényező váratlanul és nagymértékben befolyásolhatja, sokszor elég a kriptopiac felforgatásához egy híres ember közösségimédia-posztja is. Elon Muskot a legtöbb olvasónk számára nem kell bemutatnunk: a milliárdos feltaláló és vállalkozó, aki a közelmúltban átvette a ranglista vezető szerepét a világ leggazdagabb emberei között, lelkes rajongója a kriptovalutáknak, előszeretettel vásárol belőlük és osztja meg véleményét azokról.

Musk 2021. júniusában megosztott egy bejegyzést, amiben elárulta, hogy a Tesla újra engedélyezni fogja a bitcoinos vásárlást, amennyiben a kriptovalutákat 50%-ban tiszta energia felhasználásával hozzák létre. A bitcoin értéke ezt követően, napokon belül 9%-kal megemelkedett. Egy hasonló eset a szintén népszerű dogecoinnal is megtörtént: Elon Musk a tavalyi év elején a Twitteren vicces szavazást indított arról, hogy mi legyen a Föld jövőbeli fizetőeszköze: a dogecoin, vagy minden más kriptovaluta együttvéve? A válaszadók 71,3%-a a dogecoint választotta, éppen ezért a kriptotőzsdék egyből elkezdték felértékelni az egykor poénnak szánt valutát. Gondoljunk csak bele: mi történne a kriptotőzsdével, ha Elon Musk, vagy például Jeff Bezos egy nap azt nyilatkozná: nem vesz többé kriptovalutát, mert nem hisz bennük!

A bitcoin befektetés kulcsa a jó időzítés

Ahogy fent is írtuk, a legtöbb kriptovaluta, így a bitcoin árfolyam esetében is dinamikus változást figyelhetünk meg: nem ritka, hogy a bitcoin árfolyam hirtelen az egekbe emelkedik, a következő héten pedig bezuhan. A legtöbb befektető ezt a dinamikusságot próbálja meg az előnyére fordítani: akkor vásárolni bitcoint, amikor az értéke éppen alacsony, majd visszaváltani „normális” pénzre, például forintra vagy euróra, amikor a bitcoin a befektetett összeg sokszorosát éri.

A kockázatot az hordozza, hogy 100%-os bizonyossággal nem lehet kiszámítani, hogy a következő hónapban mennyit fog érni egy kriptovaluta, csak különféle kalkulációkat ismerhetünk arról, hogy „talán nő, vagy csökken az értéke”. Éppen a kriptovaluták ezen tulajdonsága az az indok, amiért a bitcoin – vagy más kriptovaluta - nem alkalmas a vagyonfelhalmozásra, hiszen az ingadozó árfolyam megbízhatatlansága miatt egy kriptovaluta nem kezelhető „digitális aranykészletként”.

Hogyan alakul a bitcoin árfolyam grafikon?

Ha kriptovaluta befektetésen törjük a fejünket, mindenképpen tanulságos, ha áttekintjük az elmúlt évek, illetve rövidebb időintervallumok árfolyamgrafikonjait. Ezzel a kis „kutatómunkával” szerezhetünk egy általános képet a bitcoin árfolyam működéséről, általuk könnyebben megítélhetjük, mikor érdemes kriptovalutát vásárolni, vagy éppen eladni. Nézzük, hogyan változott a bitcoin árfolyam az elmúlt évek során!

Bitcoin árfolyam 2009

A bitcoin kiadásának évében egy bitcoin nagyjából egy eurót ért, azonban ma már annak több tízezerszeresét éri mindössze egyetlen bitcoin (forintra átszámolva jelenleg egy bitcoin ~13 millió forintba kerül, azonban ennél jóval magasabb, ~18 millió forintos értéket is elért korábban). A kriptovalutát a fogyasztók sokáig nem vették komolyan, azonban a feketepiac hamarosan, 2011-ben felfedezte a benne rejlő lehetőségeket. Az első nagyobb kiugró emelkedés a bitcoin árfolyamában 2013-ban történt, de a jelenleg is tartó, többségében növekvő tendenciája 2017 során indult be

Bitcoin árfolyam 2018-2020

A bitcoin árfolyam 2018 évében az előző évi sikerekhez képest alulteljesített, ám a bitcoin árfolyama 2019 évétől újra meredek emelkedésnek indult. A ma is érvényes, brutálisan magas kriptovaluta értékek a bitcoin árfolyam 2020 évi rapid emelkedésének köszönhetőek, azonban a bitcoin árfolyama jelenleg sincs biztonságban, hiszen bármikor előfordulhat egy nagyobb beszakadás.

Bitcoin árfolyam 2021

Bitcoin árfolyam 2021 (forrás: Kriptomat.io)

Bitcoin árfolyam 2022