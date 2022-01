Ezek az év legkapósabb kriptovalutái: kriptovaluta árfolyamok, kriptovaluta vásárlás és kriptovaluta bányászat

Az elmúlt évek során sosem látott mértéket öltött a kriptovaluták iránti lelkesedés: sokan úgy gondolják, a kriptovaluták a jövő fizetőeszközei, kihagyhatatlan befektetési lehetőségek, egyben izgalmas és kockázatos szerencsejáték a vásárlásuk és az eladásuk. De pontosan mi a kriptovaluta és milyen kriptovaluták vannak jelenleg a piacon?

Cikkünkben a legnépszerűbb kriptovaluta fajtákat mutatjuk be: eláruljuk, mit érdemes figyelnünk a kriptovaluta árfolyam változás kapcsán. Mi az a kriptovaluta bányászat és mennyire megbízható egy kriptovaluta befektetés? Garantált a siker, vagy nagy a bukási lehetőség a kriptovaluta vásárlás során? Tudd meg, a kriptovaluta mi az, hogy működik, honnan származik a kriptovaluta és hány kriptovaluta létezik a világon!

Mi az a kriptovaluta?

A kriptovaluta egy olyan digitális fizetőeszköz, ami kriptográfiát, azaz titkosítást használ – innen ered a „kripto” előtag is. A kriptovaluta célja, hogy egy adott pénzügyi tranzakció minél biztonságosabb és privátabb folyamatként menjen végbe. A kriptovaluta előnye (és hatósági szempontból a hátránya is), hogy amennyiben a felek úgy akarják, nem kerül felfedésre a személyazonosságuk.

A kriptovaluták besorolásukat tekintve leginkább a digitális valuták halmazába, ezen belül is az alternatív vagy virtuális valuták kategóriájába tartoznak. Általánosságban a kriptovaluták jellemzői közé tartozik, hogy decentralizáltak, akár csak az internet, vagyis nem egy központi hatalom bocsájtja ki és ellenőrzi őket, hanem országhatárokon átívelő a működésük – éppen ezért egy-egy kriptovaluta mögött nincs megbízható, kiszámítható gazdasági háttér.

Mitől függ hát egy kriptovaluta értéke? A kriptovaluták kritikusai úgy gondolják, hogy egy adott kriptovaluta sorsa kizárólag a rajongók lelkesedésétől függ, így ha valamilyen okból kifolyólag megszűnik a rajongók bizalma – gazdasági háttér híján – gyors bukással fejeződhet be egy kriptovaluta története (éppen ezért mondjuk azt, hogy az egész kriptovaluta piac a piramisjáték jegyeit hordozza).

A kriptovaluta vásárlás kapcsán mindemellett tudnunk kell, hogy egy kriptovaluta kínálata véges, ugyanúgy, ahogy például a kibányászható nemesfémeké. Mennyi kriptovaluta van? A kérdés összetett, a legegyszerűbb válaszunk az, hogy annyi, mint amennyit a kriptovaluta hálózat tagjai birtokolnak – ez természetesen nem biztosítja egy kriptovaluta értékét, egy kriptovaluta értéke könnyen a százszorosára nőhet, vagy teljesen el is értéktelenedhet.

A kriptovaluták rövid története

A kriptovaluta piac esetében is egyértelműen meghatározható, melyik volt az első kriptovaluta, ami kirobbantotta a világszintű érdeklődést. Az eső kriptovaluta a bitcoin volt, amit közvetlenül az amerikai bankválság után, 2009-ben bocsátottak piacra (hozzá tartozik a nyílt forráskódú szoftvere és a szoftverrel létrehozott hálózat is). A kibocsátó személye mind a mai napig ismeretlen, fórumos nevén Satoshi Makamoto volt.

A bitcoin volt az első olyan pénznem, aminek nincs fizikai megvalósulása: nem léteznek bitcoin bankjegyek vagy bitcoin érmék, pusztán digitális formában fellelhető bárhol a világon. Ettől függetlenül a kriptovaluta tárolására szükség van valamilyen védett „pénztárcára”, ez lehet egy telefonos applikáció, egy pendrive, vagy a felhő, attól függően, melyiket érezzük a legbiztonságosabbnak (a kriptovaluta lopás igenis nagy rizikófaktor a tárolás szempontjából).

A bitcoin sikerein felbuzdulva a következő években elárasztották a kriptopiacot a különféle, sokszor irreális elnevezésű kriptovaluta fajták, amelyek mind a fogyasztók érdeklődéséért versengenek, hiszen minél több figyelem irányul egy adott kriptovaluta felé, annál értékesebbé válik a tőzsdén. A kriptovaluták ma már korlátlan mennyiségben létrehozhatóak (ez alatt az új kriptovaluta pénznemeket értjük, nem pedig egy kriptovaluta mennyiségét) és divatossá tehetőek, éppen ezért számtalan új kriptovaluta közül válogathatnak a befektetők.

Milliókat hozó befektetés vagy átverés?

Mióta világ a világ, az embereket foglalkoztatja, hogyan válhatnánk milliomosokká minimális befektetéssel, kemény munka nélkül. Az adott „problémára” sokan a kriptovaluta vásárlást tartják a legmegfelelőbb válasznak, hiszen egy-egy kriptovaluta értéke akár hónapok, hetek, vagy napok alatt a többszörösére emelkedhet. A befektetők számára rendkívül jól hangzik, hogy néhány hét alatt ezer forintból tízmilliót csinálhatnak, azonban a valóságban ennél jóval bonyolultabb és kiszámíthatatlanabb a kriptopiac működése.

Amennyiben érdeklődünk a kriptovaluta befektetés irányában, mindenképpen tájékozódjunk a kriptovaluta árfolyamok kapcsán. Ha alaposan megfigyeljük a számokat, a legtöbb kriptovaluta esetében dinamikus változást figyelhetünk meg, akár hónapról hónapra. A legtöbb befektető ezt a dinamikusságot próbálja meg az előnyére fordítani: akkor vásárolni kriptovalutát, amikor az értéke éppen alacsony, majd visszaváltani „normális” pénzre, amikor a sokszorosát éri. A kockázatot az hordozza, hogy 100%-os bizonyossággal nem lehet kiszámítani, hogy a következő hónapban mennyit fog érni egy kriptovaluta, csak különféle kalkulációkat ismerhetünk arról, hogy „talán nő az értéke”.

A kriptovaluta árfolyamok kiszámíthatatlansága kapcsán tipikus, sokak számára ismerős példák Elon Musk kriptovaluta tweetjei. Musk 2021. júniusában megosztott egy bejegyzést, amiben elárulta, hogy a Tesla újra engedélyezni fogja a bitcoinos vásárlást, amennyiben a kriptovalutákat 50%-ban tiszta energia felhasználásával hozzák létre. A bitcoin értéke ezt követően, napokon belül 9%-kal megemelkedett. Egy hasonló eset a szintén népszerű dogecoin kapcsán is történt: Elon Musk 2021 év elején a Twitteren vicces szavazást indított arról, hogy mi legyen a Föld jövőbeli fizetőeszköze: a dogecoin, vagy minden más kriptovaluta együttvéve? A válaszadók 71,3%-a a dogecoint választotta, éppen ezért a kriptotőzsdék egyből elkezdték felértékelni a dogecoint.

Miben más egy kriptovaluta, mint a klasszikus pénz?

Térjünk vissza röviden a kriptovaluták elméleti hátterére: a kriptovaluták rengeteg vonásukban különböznek a hagyományos pénznemektől. A kriptovaluta tulajdonságai közé – általánosságban, ezek alól egy-egy speciális kriptovaluta kivételt képezhet – a következő jellemzőket soroljuk:

Véges készlet: a legtöbb kriptovaluta esetében a kriptovaluta kibocsájtás folyamatos és tudatos csökkentése jellemző, ezzel szabályozzák, hogy mennyi kriptovaluta lehet forgalomban.

A kriptovaluták a kriptográfiának köszönhetően nehezen lenyomozhatóak és felfoglalhatóak – éppen ezért kedveli a szervezett bűnözés is a használatukat. Az anonimitás megmaradhat, ha a felek úgy akarják, ezért egyes országok kifejezetten támogatják (pl. Svájc) vagy éppen be is tiltják (pl. Kína) a kriptovaluta használatot.

A hagyományos valutáknak van egy központi felügyelő szerve (jellemzően a valutát kibocsátó állam), a kriptovalutáknak viszont nincs (nyílt forráskódú szoftvert futtató számítógépek hálózatán alapszik).

Ha egy kriptovalutának saját blokklánc háttere van, akkor coinnak nevezzük azt, míg ha az adott kriptopénz nem rendelkezik saját blokklánccal, hanem egy másik kriptopénz blokkláncán lett létrehozva, akkor tokennek hívjuk.

A hagyományos valuta értékét a kibocsátó kormányba vetett bizalom teremti meg, míg a kriptovaluta esetében a kereslet és a kínálat szabja meg, hogy egy kriptovaluta mennyit ér.

A klasszikus valutáknak van fizikai megvalósulási formája, vagyis odasétálhatunk egy ATM-hez és kivehetünk belőle bankjegyeket, érméket – ilyen a kriptovalutáknál nincs.

A kriptovaluták forgalmát számítógépek hálózata ellenőrzi (ebben bárki részt vehet, csupán internet-hozzáférésre van szükség), míg a klasszikus valutát harmadik személy formájában a bankok, kormányok felügyelik (ebben csak korlátozott mennyiségű, kiválasztott intézmény vehetnek részt).

A hagyományos valutát többnyire csak a kibocsájtó államokban lehet elfogadni (pl. forinttal csak Magyarországon fizethetünk), a kriptovalutákkal pedig bárhol, ahol egy kereskedelmi partner elfogadja azt.

Mi a kriptovaluta bányászat?

A kriptovaluta bányászat összetett folyamat: lényegében egy olyan tranzakciós folyamatról van szó, amelynek elvégzéséhez számítógépek szükségesek; különféle kriptográfiai folyamatok használata során funkciókat oldanak meg, az adatokat pedig blokkláncban rögzítik. Egy egész decentralizált (nem központosított) hálózat épül a kriptovaluta bányászatra, amelyek mind részt vesznek a kriptovaluta készítésben, erről pedig pontos nyilvántartásokat vezetnek.

A különféle kriptovaluta fajták általánosságban binance smart chain (BSC) vagy más blokkláncon futó kriptovaluták, amelyeknek valahogy fenn kell tartani az integritását, a főkönyvek egyensúlyát, a rendszer biztonságosságát. A kriptovaluta tranzakciók hitelesítését az úgynevezett „bányászok” közössége végzi, proof-of-work alapon. Azoknál a kriptovalutáknál, amelyeknek a bányászata ilyen alapon működik (tipikus példa a bitcoin) számolnunk kell a kriptovaluta gyártás magas energiaköltségével: a „bányagépek” (speciális számítógépek, amiknek a célja a kriptovaluta bányászat) működtetéséhez rengeteg energia kell, cserébe nem állítanak elő semmilyen társadalmi hasznot – vagyis a kriptovaluta bányászat a jelenlegi környezetvédelmi trendekkel szembemenő tevékenység.

A kriptovaluta bányászat alapja tehát egy hálózat, amelyet számítógépek sokasága alkot: a hálózat tagjai, a kriptovaluta bányászok megegyeznek arról, hogy a résztvevőknek van egy bizonyos összege, az összegekről és a tranzakciókról pedig bejegyzések készülnek. A főkönyvek kezelői a bányászok, a biztonságosság alapja pedig azon a feltételezésen alapszik, hogy a bányászok többsége becsületesen kezeli a főkönyvet, hiszen anyagi érdeke fűződik hozzá.

A legnépszerűbb kriptovaluta fajták

Ma már igen széles a választék, ha kriptovalutákról van szó: kriptovaluták ezrei születnek és szűnnek meg naponta, így bőven van miből válogatni, ha kriptovaluta befektetésre adnánk a fejünket. A népszerű kriptovaluta fajták közé tartozik a bitcoin és az ethereum mellett a tether, a BNB, a terra, az USD Coin, vagy a dogecoin, de több száz névtelennek mondható, feltörekvő kriptovaluta áll mellettük a rendelkezésünkre – természetesen utóbbi kategória kockázatosabb, hiszen semmi sem garantálja, hogy éppen azt a kriptovalutát kapják fel, amit mi választottunk. Nézzük, milyen jellemzőkkel bírnak a legnépszerűbb kriptovaluták, amiket a befektetők szívesen vásárolnak!

Bitcoin

A 2009-ben kibocsájtott bitcoin a mai napig a világ egyik legnépszerűbb kriptovalutája, születését, mivel nem tudjuk, ki a valódi kibocsájtója, jelenleg is furcsa misztikum övezi. A bitcoin egy „tipikus” kriptovaluta: jellemző rá a peer-to-peer előállítás és többek között a decentralizált rendszer is. A bitcoin érdekessége és egyben előnyös tulajdonsága, hogy ezt a kriptovalutát tartják a leginkább megbízhatónak, így ez a legelfogadottabb kriptovaluta jelenleg.

Ethereum

Az ethereum az egyik legfelkapottabb altcoin, jelenleg a bitcoin utáni második helyet foglalja el a ranglistán. Az ethereum egy nyílt forráskódú, közösségi, nyilvános, blokklánc alapú számítástechnikai platform, egyben kriptovaluta. Az ethereum jellemzői közé tartozik, hogy script funkcióval is ellátták, azaz intelligens szerződés funkcióval bír – az ethereum tehát nem „csak” egy kriptovaluta, hanem egy olyan platform, aminek segítségével különféle alkalmazások kerülhetnek a blokkláncra. A platformhoz tartozik az Ethereum Virtual Machine, ami egy nemzetközi, nyilvános csomópontok hálózatából álló virtuális számítógéprendszer.

Dogecoin

Az egyik legérdekesebb történet a kriptovaluták életében a dogecoin születése (2013). A dogecoint a készítői eredetileg viccnek szánták, a Doge nevű, meglepett tekintetű shiba inu kutya mémen alapult. A dogecoin ugyanúgy működik, mint bármely más nyílt forráskódú kriptovaluta, népszerűségének hajnalán a felhasználók lájkolás gyanánt használták: az érdekes tartalmakért cserébe dogecoint küldtek elismerésként. A dogecoin népszerűsége nem várt mértékben megugrott, a viccnek indult kriptovaluta 2015-re már az egyik legismertebb digitális fizetőeszközként került nyilvántartásba.

Pillanatképek a kriptovaluták árfolyamáról

A következő diagramok a népszerű kriptovaluta árfolyamok változását mutatják be az elmúlt egy év adataival illusztrálva a tőzsdekilengéseket:

Bitcoin-Forint árfolyam az elmúlt 12 hónapban (forrás: CoinMarketCap)

Ethereum-Forint árfolyam az elmúlt 12 hónapban (forrás: CoinMarketCap)

Tether-Forint árfolyam az elmúlt 12 hónapban (forrás: CoinMarketCap)

Dogecoin-Forint árfolyam az elmúlt 12 hónapban (forrás: CoinMarketCap)

A kriptovaluta árfolyamok változása

Ahogy korábban is írtuk, a kriptovaluta árfolyamok igen dinamikusan változnak, hatalmas kilengések figyelhetőek meg egészen rövidtávon is. Kriptovaluta árfolyam elemzők tömege foglalkozik azzal, hogy az alapvető kriptovaluta trendek alapján megjósolják, melyik kriptovaluta hogyan alakulhat a jövőben, milyen változások lesznek érvényesek az egész kriptovaluta piacra. Az elmúlt tíz év adatai alapján a legjobban teljesítő kriptovaluta a bitcoin volt (2011 és 2021 között 230%-os éves hozam jellemezte), a második helyen álló Nasdaq, ami az amerikai cégek részvénypiaci teljesítményét követi, csupán 20%-ot hozott. Habár egyelőre úgy néz ki, hogy a bitcoin népszerűsége veretlen, az Ethereum egyre nagyobb növekedési ütemet mutat, így hosszú távon akár meg is előzheti a világ első kriptovalutáját.

A világ alkalmazkodik a kriptovalutákhoz

Annak ellenére, hogy a kriptovaluták jelenleg nem képesek helyettesíteni a hagyományos valutákat (leginkább a virtuális térben használhatjuk őket fizetőeszközként, a hétköznapi életben egyelőre alkalmatlan fizetőeszközök), évről évre növekszik az elfogadottságuk. Azokban az országokban, ahol nem illegális a kriptovaluta használat (például Magyarországon is) a hagyományos pénzügyi rendszer szereplői egyre inkább alkalmazkodnak a kriptovalutákhoz a megnövekedett szolgáltatói és fogyasztói kriptovaluta igények miatt.

A kriptovaluták létjogosultságát az is bizonyítja, hogy a belőlük szerzett jövedelem adóköteles, illetve, hogy már van egy olyan ország, ahol a bitcoin mint hivatalos fizetőeszköz elfogadásra került – ez pedig El Salvador. Az elemzők úgy gondolják, a kriptovaluta használat a virtuális térből egyre inkább átszivárog a hétköznapi életbe és hamarosan a legtöbb banknál is elfogadott valutává válik. Az sem kizárt, hogy a jövőben El Salvador példájához hasonlóan egyre több ország fogadja el a kriptovalutákat hivatalos fizetőeszközként, és hogy olyan természetes lesz a vásárlásuk, mintha forintot váltanánk euróra.