Befektetés a jövő valutájába: Mi a bitcoin és a bitcoin vásárlás hogyan történik?

Napjainkban több ezer féle kriptovaluta van forgalomban, amelyek közül bárki, bármennyit vásárolhat, leginkább befektetési célzattal, vagy az államok közötti biztonságos fizetés céljából. A legelső és egyben mind a mai napig az egyik legnépszerűbb kriptovaluta a bitcoin, aminek az értéke kiszámíthatatlanul változik – éppen ezért nem csak nagyot nyerhetünk, hanem sokat is bukhatunk a bitcoin vásárlás során.

A laikusok számára a kriptovaluták léte szinte misztikus tartalommal ruházódik fel: mik ezek a fizetőeszközök és hogyan jöttek létre? Hogy is van az, hogy a bitcoin és más kriptovaluták nem tartoznak a klasszikus értelemben vett „pénz” kategóriájába, mégis vásárolhatjuk őket, eladhatjuk valódi, országokhoz kötött valutákért, illetve fizethetünk is velük – már amennyiben az adott kereskedelmi partner vagy pénzintézet elfogadja azt, mint fizetőeszközt.

Cikkünkben a legelső és egyben a leghíresebb kriptovaluta, a bitcoin működésével foglalkozunk. Eláruljuk, mi az a bitcoin és mi a bitcoin lényege, hogyan hasznosítható a bitcoin. Olyan érdekes és fontos információkat kínálunk a bitcoin vásárlás kapcsán, mint például egy bitcin ára, vagy a bitcoin vásárlás módja. Eláruljuk, a bitcoin vásárlás hogyan lehetséges, a bitcoin vásárlás hol történik, és hogyan történik a bitcoin eladás. Hol szokás tárolni a bitcoinokat?

Bitcoin vásárlás Budapest térségében és vidéken hol lehetséges? Történhet a bitcoin vásárlás bankkártyával, egyszerűen, vagy másra is szükség van hozzá (például bitcoin vásárlás PayPal használatával)? A bitcoin vásárlás OTP Bank és más magyar bankok esetében lehetséges alternatíva? Mit tegyünk, ha a bitcoin vásárlás után lemegy a bitcoin ára? Várjunk, vagy cselekedjünk azonnal?

A kriptovaluták rövid története

A kriptovaluta egy olyan digitális fizetőeszköz, ami kriptográfiát, azaz titkosítást használ a minél biztonságosabb tranzakciók érdekében. Ezeket a valutákat leginkább a digitális valuták halmazába, ezen belül is az alternatív vagy virtuális valuták kategóriájába sorolhatjuk be. Általánosságban jellemző rájuk, hogy decentralizáltak, akár csak az internet, vagyis nem egy központi hatalom bocsájtja ki és ellenőrzi őket, hanem országhatárokon átívelő a működésük.

A legelső és egyben legismertebb kriptovaluta a bitcoin, amit 2009-ben bocsátottak ki, de azóta számos más népszerű kriptovaluta jött létre, amelyek között több elérte a bitcoin népszerűségét is – ilyen kriptovaluta például az Ethereum, vagy a Tether, amelyeknek szintén folyamatosan nő, vagy éppen csökken az aktuális értéke (ezeket szokás altcoinoknak is nevezni).

Mivel a kriptovaluták mögött nincs valódi gazdasági háttér, a kritikusok szerint, ha elveszik a rajongók bizalma, gyors és látványos bukás lehet a valuták sorsa (kriptovaluták világa piramisjáték-szerű vonásokat hordoz). A kriptovaluták kínálata véges, annyi van belőle, amennyit a hálózat tagjai birtokolnak, de ez nem biztosítja a bitcoin értékét. Ugyanúgy, ahogy a bitcoin vagy az ethereum népszerűvé vált, korlátlan mennyiségben létrehozhatóak és divatossá tehetőek más digitális valuták is, mint például a dogecoin.

Miben különbözik a kriptopénz a „rendes” pénztől?

A legtöbb kriptovalutát eleve úgy tervezték meg, hogy a kibocsájtás volumenét folyamatosan csökkentsék, vagyis egy végső határt szabtak annak, hogy mennyi bitcoin vagy más kriptovaluta lehet forgalomban – ugyanúgy, ahogy az aranykészlet is elfogyhat egyszer. A kriptovaluta nem úgy működik, mint a hagyományos pénz: éppen a kriptográfia technikájából ered a lefoglalhatóságának, elkobozhatóságának a nehézsége. Nézzük, mi mindenben különbözik a kriptovaluta (pl. bitcoin vagy ethereum) a hagyományos valutától (pl. forint, euró)!

A hagyományos valutáknak vagy egy központi felügyelő szerve (ez jellemzően a valutát kibocsátó állam), a kriptovalutáknak viszont nincs (nyílt forráskódú szoftvert futtató számítógépek hálózatán alapszik).

A hagyományos valuta értékét a kibocsátó kormányba vetett bizalom teremti, meg (az állam szabályozhatja a kibocsátást, generálhat inflációt stb.), míg a kriptovaluta esetében a kereslet és a kínálat szabja meg, hogy például a bitcoin mennyit ér.

A kriptovaluták forgalmát számítógépek hálózata ellenőrzi (ebben bárki részt vehet, csupán internet-hozzáférésre van szükség), míg a klasszikus valutát harmadik személy formájában a bankok, kormányok felügyelik (ebben csak korlátozott mennyiségű, kiválasztott intézmény vehetnek részt).

A klasszikus valutáknak van fizikai megvalósulási formája, vagyis odasétálhatunk egy ATM-hez és kivehetünk belőle bankjegyeket, érméket – ilyen a kriptovalutáknál nincs!

A valuták felhasználásában is van különbség: a hagyományos valutát többnyire csak a kibocsájtó államokban lehet elfogadni (pl. forinttal csak Magyarországon fizethetünk, euróval pedig az EU tagállamokban), a kriptovalutákkal pedig bárhol, ahol egy kereskedelmi partner elfogadja azt.

További fontos különbség, hogy míg egy normál, bankok közötti átutalásnál a hatóság látja, hogy ki, kinek utalt pénzt, addig a bitcoin és az altcoinok utalása során a felek anonimitása megmaradhat, ha úgy akarják – éppen ezért egyes országok kifejezetten támogatják (pl. Svájc) vagy éppen be is tiltják (pl. Kína) a használatukat.

Mi a bitcoin?

A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, más néven kriptovaluta, amit 2009-ben bocsájtottak ki, közvetlenül az amerikai bankválság után (a bitcoin kibocsájtója ismeretlen, fórumos nevén Satoshi Nakamoto volt). A bitcoin elnevezés nem csak a fizetőeszközre, hanem a nyílt forráskódú szoftverre is vonatkozik, illetve a szoftverrel létrehozott hálózatra is. Habár a bitcoin fizikai formában nem létezik, csak digitálisan, a bitcoinok tárolásához szükségünk van valamilyen „pénztárcára”, ami lehet bármilyen számítógép (vagy más okos eszköz), adathordozó (mondjuk egy pendrive), vagy felhő alapú szolgáltatás is.

A bitcoin különlegessége, hogy csak a peer-to-peer hálózat (a hálózat elemei egymással kommunikálnak, központi csomópont nélkül) csomópontjai által tárolt adatbázisra támaszkodik – nem függ semmilyen központi kibocsátó szervtől, sem a hatóságoktól. Az adatbázis garantálja a digitális valutákkal szemben állított követelményeket: a fizetőeszközökkel történő fizetések adatait rögzítik, a biztonságot digitális aláírásokkal és proof-of-work rendszerrel (az egyik fél bizonyítja a másiknak, hogy meghatározott célokkal kapcsolatban erőfeszítéseket tettek) támasztják alá.

A bitcoin küldéséhez és fogadásához bitcoincímre van szükség – itt jön újra a képbe a peer-to-peer felépítésű hálózat. A hálózat tagjai hatósági beleszólás nélkül küldhetik egymásnak a kriptovalutát, így a harmadik fél nem tudja befolyásolni a forgalomban lévő bitcoin mennyiségét, vagyis nem kontrollálható vagy manipulálható a bitcoin árfolyama, nem gerjeszthető infláció mesterségesen. Viszont, ha nincs külső befolyásoló erő, hogyan határozzuk meg, hogy mennyit ér a bitcoin?

Mitől függ a bitcoin értéke?

A bitcoin – és más kriptovaluták – érdekessége, hogy nem áll mögöttük a klasszikus értelemben vett gazdasági háttér, így a pénz számos fontos funkciójával nem rendelkezik. A bitcoin értéke mindig azon múlik, hogy a kriptovaluta hívői milyen értéket tulajdonítanak neki, vagyis az egész teljesen szubjektív ítéleteken alapul. A bitcoin vásárlás esetenként fellángol, néha pedig megcsappan, ugyanígy ingadozik a fogyasztók bitcoinba vetett hite is, hiszen a bitcoin vásárlás nem mindig hoz sikeres eredményeket – esetenként nagy bukással végződik egy-egy nagyobb értékű bitcoin vásárlás.

Hogy csak egy példát említsünk a számtalan alkalomból, amikor globálisan megnőtt a bitcoin vásárlási kedv: Elon Musk 2021. júniusában megosztott egy tweetet, amiben elárulta, hogy a Tesla újra engedélyezni fogja a bitcoin tranzakciókat, amennyiben a kriptovalutákat 50%-ban tiszta energia felhasználásával hozzák létre. A bitcoin értéke ezt követően, napokon belül 9%-kal megemelkedett.

A bitcoin értékére visszatérve azt is fontos kiemelnünk, hogy a kriptovaluták nem csak úgy „születnek” a semmiből, előállításuk nagyon is energiaigényes: bitcoin éves gyártása az energiafelhasználás terén tavaly meghaladta Ausztria éves fogyasztását. Hogyan lehetséges ez? A bitcoin előállítása óriási számítógépes kapacitást vesz igénybe, viszont cserébe semmilyen társadalmi hasznot, ellenértéket nem hoz. Mivel a bitcoin előállítása energiába kerül – a semmiért cserébe -, így a mai környezetvédelmi elvekkel szembemenően környezetszennyező tevékenységnek minősül.

Ha a bitcoin energiafogyasztását összehasonlítjuk a bankrendszerével, nyilván alulmarad teljesítményében, azonban amíg nincs reális esélye annak, hogy a bitcoin vásárlás kiváltja a normál pénzzel véghezvitt tranzakciókat, addig ez felesleges többletenergia-elhasználás marad – egyébként éppen ez volt az egyik legmeghatározóbb ok, ami miatt Kína kitiltotta az országból a bitcoint.

Mi a bitcoin bányászat?

A bitcoin és az altcoinok binance smart chain (BSC) vagy más blokkláncon futó kriptovaluták, amelyeknek valahogy fenn kell tartani az integritását, a főkönyvek egyensúlyát, a rendszer biztonságosságát. A bitcoin tranzakciók hitelesítését az úgynevezett bitcoin bányászok közössége végzi, proof-of-work alapon. A bitcoin bányászat alapja egy hálózat, amelyet számítógépek sokasága alkot – ezek megegyeznek arról, hogy a résztvevőknek van egy bizonyos összege, az összegekről és a tranzakciókról pedig bejegyzések készülnek. A főkönyvek kezelői a bányászok, a biztonságosság alapja pedig azon a feltételezésen alapszik, hogy a bányászok többsége becsületesen kezeli a főkönyvet, mert anyagi érdeke fűzi hozzá.

A bitcoin jogszerűsége és kritikája

Mára a bitcoin olyan népszerűvé vált, hogy számos ország támogatását élvezi: léteznek külön bitcoin használatára és váltására létrehozott bankkártyák, sőt, bitcoin ATM-ek is, amelyeknek a száma folyamatosan növekszik. A bitcoin és a bitcoinból szerzett profit legális, vagyis a befektetőknek nyereségadót kell fizetniük utána – ez önmagában tisztázza a bitcoin használatának a létjogosultságát.

Minél inkább növekszik az online valuták iránti kereslet, annál inkább nő a pénzforgalom ellenőrizetlensége miatti aggodalom, ugyanis egyelőre nem tudjuk, hogy a virtuális valuták forgalma milyen hatással lesz később a világgazdaságra. Mivel a decentralizált pénzforgalom privát, nehezen követhető tranzakciókkal kecsegtet, ezt sajnos számos bűnöző is kihasználja, illetve sokan úgy tekintenek a bitcoin vásárlás és eladás lehetőségeire, mint a pénzmosás egyik alternatívájára.

A bitcoin kritikája, hogy közgazdaságtani szempontból nem tekinthető pénznek: nincs értékmérő funkciója, nem valós fizetési- és forgalmi eszköz és nem világpénz. Mivel a bitcoinnak nincs értékmérő képessége, az árfolyama folyamatosan, erősen ingadozik. A bitcoinnal való vásárlás is körülményes, ugyanis a tranzakciókat bonyolultabb végrehajtani (perceket, órákat vesz igénybe, költsége magas), mint egy sima valutával való kifizetést.

A bitcoin továbbá nem állja meg a helyét felhalmozási eszközként sem, vagyis nem képezhetünk kincset a gyűjtésével (a bitcoin nem úgy működik, mintha „digitális arany” lenne), mert a rá vonatkozó kereslet csak spekulatív, az árfolyam ingadozását kihasználva próbálnak vele nyereséget szerezni a befektetők. A bitcoinnak és más kriptovalutáknak sincs semmilyen gyakorlati felhasználási területe, éppen ezért ezek bármikor összeomolhatnak.

Bitcoin vásárlás és más kriptovaluták

Habár a bitcoin volt az első népszerű kriptovaluta, manapság gyakoribb az ethereum, emellett számos más virtuális fizetőeszköz verseng a népszerűségért, hiszen a fogyasztók figyelme befolyásolja az árfolyamot. Több ezer különféle kriptovaluta kerül kibocsátásra – akár éppen most, ebben a pillanatban is. Ezeknek egy része valódi sikertörténet, azonban tetemes mennyiségű altcoin értéktelenedik el pillanatok alatt – éppen ebben rejlik a bitcoin vásárlás és a kriptovalutákba fektetett pénz izgalma.

A kriptovaluták rohamos mértékű terjedése egyelőre nagy fejtörést okoz a normál bankjegyeket kiadó jegybankoknak, hiszen valóságos kihívás a kriptovaluták értékelése, befogadása. A kriptovaluták népszerűsödése más szempontból is felforgathatja a piacot: megingathatja a fogyasztók hitét a hagyományos pénzben, nehezebb követni a mozgását, így a különféle statisztikai hivatalok számára nehezebb lesz a gazdasági adatgyűjtés is.

A bitcoin árfolyama: Mennyibe kerül egy bitcoin?

A bitcoin árfolyama szélsőségesen ingadozó: az idei csúcs áprilisban volt, amikor a bitcoin árfolyama 63.000 dolláron állt – ezt követően a nyár elején körülbelül a felére esett vissza, míg Elon Musk egyetlen tweet segítségével újra meg nem emelte a bitcoin árfolyamát, körülbelül 39.000 dollárra. Magyar viszonylatban 1 BTC jelenleg 14.000.000 Ft környékén ingadozik, de ez az érték naponta, sőt, akár óránként megváltozhat – éppen ezért, csak óvatosan a nagy értékű befektetésekkel!

HUF-BTC árfolyam-változás 2021-ben (forrás: coincash.eu)

A bitcoin vásárlás hogyan történik?

A bitcoin vásárlás menete nagyon egyszerű, azonban minden esetben tartsuk számon, hogy ha konkrét javakra akarjuk elkölteni a pénzt, számtalan nehézségbe és rejtett tranzakciós költségbe ütközhetünk. A bitcoin vásárlás megkezdése előtt jó, ha tisztában vagyunk néhány alapfogalommal, ami nélkül nem szabad beleugornunk egy ilyen befektetésbe. Nézzük, mit kell tudni a bitcoin vásárlás kapcsán!

1. Bitcoin tárca és bitcoin cím

Ha megvásárolunk valamennyi bitcoint, azt átvitt értelemben el is kell tennünk valahová – ennek a helye a bitcoin tárca (bitcoin wallet). Egy privát kulcsra, azaz titkos karaktersorra van szükségünk minden bitcoin címhez, hogy az kriptovaluta az egyenleget birtokló tulajdonos tárcájába kerülhessen. A privát kulcs nem más, mint a tárca kulcsa: a kulcs biztosítja a bitcoinok küldését és fogadását, illetve a bitcoinok tulajdonjogát is. Több féle bitcoin tárcát létesíthetünk, attól függően, hogy mire van igényünk:

Asztali tárca / számítógépes tárca: számítógépre telepíthető kliens, ami lehetőséget ad a felhasználónak, hogy bitcoin címet létesítsen, ezen keresztül pedig küldje és fogadja a kriptopénzt, illetve itt tárolható a privát kulcs is.

számítógépre telepíthető kliens, ami lehetőséget ad a felhasználónak, hogy bitcoin címet létesítsen, ezen keresztül pedig küldje és fogadja a kriptopénzt, illetve itt tárolható a privát kulcs is. Mobil tárca: gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a számítógépes verzió, azzal a különbséggel, hogy mobilisebb, mindig velünk van – így vásárolhatunk vele bitcoint például egy bitcoin ATM-nél is.

gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a számítógépes verzió, azzal a különbséggel, hogy mobilisebb, mindig velünk van – így vásárolhatunk vele bitcoint például egy bitcoin ATM-nél is. Webes tárca: a bitcoin tárolására alkalmas a felhő is, ahonnan bárhol, bármikor lekérhetjük a coinokat – azonban érdemes ezzel a megoldással vigyázni az eltárolt privát kulcsokkal kapcsolatban.

a bitcoin tárolására alkalmas a felhő is, ahonnan bárhol, bármikor lekérhetjük a coinokat – azonban érdemes ezzel a megoldással vigyázni az eltárolt privát kulcsokkal kapcsolatban. Külső hardver tárca: egy speciális típusú bitcoin tárca, ami egy biztonságos hardvereszközön tárolja a kulcsokat, védett állapotban, így nagyobb a biztonsági fokozat is.

Akármilyen úton is történjen a bitcoin vásárlás, mindig legyen meg előre a bitcoin tárca, amibe majd el kell tennünk a kriptovalutákat!

2. Online bitcoin vásárlás, kriptotőzsde

A bitcoin vásárlás kapcsán több opció is elérhető a befektetni kívánók számára, de a legegyszerűbb bitcoin vásárlás lehetőség talán az, ha online veszünk kriptovalutát. Ehhez regisztrálnunk kell egy bitcoin váltó oldalon, mint például a CoinCash, amin keresztül rendelést adunk le a kívánt valuta alapján váltandó bitcoinról. Nagyon fontos, hogy ilyen megrendelések esetén ellenőrizzük a bankszámlaszámot, ugyanis, ha eltévesztettük és a bitcoin egy másik számlára érkezik meg, nincs lehetőségünk a visszaszerzésére! Ne felejtsük el azt sem, hogy ugyanúgy, mint a bankoknál, az ilyen bitcoin forgalmazó szolgáltatásoknál is van kezelési költség (kb. 3%) – ennek érdemes utánanéznünk, mielőtt vásárolni kezdünk egy kriptotőzsdén.

3. Készpénzes bitcoin vásárlás ATM-ből

Habár maga a bitcoin nem létezik készpénz formátumban, mi megvásárolhatjuk azt készpénzért cserébe, bármelyik bitcoin ATM-ből. Ebben az esetben is szükség van a személyi azonosításhoz a bitcoin vásárlás teljesüléséhez (a telefonszám megadása nemzetközi formátumban), az online regisztráció ide már nem elég. Tartsuk számon a magasabb bitcoin vásárlási költségeket is: ATM-es bitcoin vásárlás esetében magas, 6% körüli kezelési költségekkel számoljunk!

4. Személyes bitcoin vásárlás bitcoin irodában

Ugyanúgy, mint egy „rendes” bankfiókban, személyesen is módunk van bitcoint venni különféle bitcoin árusító irodákban. Amennyiben ezt a verziót választjuk, készüljünk a személyi azonosításunkhoz az iratainkkal (SZIG, lakcímkártya), illetve vigyük magunkkal a bitcoin vásárlásra szánt készpénzt is.

5. Bitcoin vásárlás bankkártyával

Nem csak készpénzzel és banki átutalással vásárolható bitcoin, hanem bankkártyával is, ami gyakorlatilag ugyanúgy működik, mintha bármilyen terméket beszereznénk egy internetes forgalmazótól – ebből a célból látogassuk meg az olyan kriptotőzsdéket, mint a Binance. Egy a bökkenő vele, ami miatt ezt a bitcoin vásárlási utat sokan kerülik, mégpedig az, hogy számos bank semmissé teheti a tranzakciót, ugyanis nehéz bizonyítani, hogy adásvételi ügylet történt. Fontos információ lehet azonban az, hogy több kriptotőzsde kínál saját MasterCard vagy VISA alapú kártyákat, amelyekről már szabadon lehet kriptovalutákra költeni.

6. Bitcoin vásárlás PayPal használatával

2020-ban a PayPal bejelentette, hogy elérhetővé teszi az oldalán a bitcoin és más kriptovaluták eladását és vásárlását ügyfelei számára – ez az opció az Egyesült Államokban már elérhető, de a bitcoin vásárlás PayPal segítségével hamarosan az Európai Unió tagállamaiban is elérhető lesz.

Bitcoin vásárlás hol lehetséges?

A bitcoin vásárlás történhet online felületeken keresztül (pl. Binance, CEX.io, Bitcoin.de, CoinCash.eu, Coinmixed, MrCoin, Bitpanda). Ezeken a bitcoin váltó helyeken nem csak hagyományos valutával, hanem más kriptopénzzel is fizethetünk a bitcoinért, így érdemes utánanéznünk, hogyan járunk a legjobban. Fontos kiemelnünk, hogy a legtöbb hazai bank egyelőre nem támogatja a kriptovalutákat – bitcoin vásárlás OTP Bank keretei közt például egyelőre nem lehetséges. Mindemellett, ha készpénzzel, vagy személyesen szeretnénk kriptovalutát vásárolni, ellátogathatunk az automatákhoz, bitcoin irodákhoz is.

Bitcoin vásárlás Budapest

Budapest szerte több mint egy tucat bitcoin ATM várja a kereskedni, befektetni vágyókat bitcoin vásárlás és bitcoin eladás céljából, illetve egy CoinMixed iroda is rendelkezésünkre áll, személyes bitcoin vásárlás igénye esetén.

Bitcoin vásárlás vidéken

A budapesti ATM-eken kívül bitcoin vásárolható ATM-ből Székesfehérváron, Győrben és Mosonmagyaróváron is, az online bitcoin vásárlási szolgáltatások pedig természetesen bárhol elérhetőek, ahol van internet.

Bitcoin eladás

A bitcoin eladás hasonlóképpen működik, mint a bitcoin vásárlás: történhet online bitcoin váltó felületen, ATM-nél és irodában pedig egyenesen készpénzre váltható a bitcoin. Mindig legyünk tisztában a bitcoin vásárlás és eladás költségeivel, nehogy nagy meglepetések érjenek, amikor kézhez kapjuk a készpénzünket!

Óvintézkedések bitcoin vásárlás esetén

Mindig körültekintően járjunk el kriptovaluták, különösen bitcoin vásárlás esetén! Mivel a bitcoin a legtöbb országban nem minősül rendes pénznek (nincs megfelelően védett jogi alapja sem), így a felhasználók védtelenebbek a lopással, hackertámadással kapcsolatban, ami nem elhanyagolható veszély az alternatív valuták világában. Amennyiben nem elég biztonságos a bitcoin tárcánk, vagyis valamilyen biztonsági rés van rajta, akkor a lopás útján elvesztett bitcoin önhibának minősül, ezért a váltó sem védi meg a tulajdonost vagyona elvesztésétől. Bizonyos esetekben a bankkal is kerülhetünk konfliktusba, ha az megtagadja a kriptovalutákból szerzett anyagi tőke feldolgozását – éppen ezért eleve érdemes olyan bankot választanunk, ami bitcoin-barát.

Mindemellett: mindig tervezzünk reálisan! Gyönyörű álomnak tűnik, hogy amikor alacsony a bitcoin árfolyama, befektetünk, a pénzünk pedig egy hónap múlva a dupláját, tripláját fogja érni – azonban a bitcoin vásárlás és a bitcoin eladás nem ilyen egyszerű. Mindig számolnunk kell a kezelési költségekkel és az eshetőséggel, hogy akár az összes befektetett pénzünket elbukhatjuk, így az elején mindenképpen érdemes kis tételekkel kísérleteznünk, nehogy a lelkesedés hirtelen nagy bukással záruljon.

Tartsuk számon azt is, hogy a bitcoin buborék apróságoknak tűnő eseményektől is leereszthet: gondoljunk csak arra, milyen dinamikusan változhat a bitcoin árfolyama egyetlen Elon Musk tweet kapcsán. Ha a felhasználók bizalma bármilyen okból fogva megtörik, a bitcoin egy szempillantás alatt elértéktelenedhet – ugyanúgy, ahogy megvan az esélye annak is, hogy a bitcoin ára az egekbe szökik – és mi minden befektetett forintunkat elveszíthetjük.