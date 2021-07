Ilyen bankkártya még nem volt Magyarországon: ők próbálhatják ki elsőként

Idén júniustól, a magyar bank ügyfelei próbálhatják ki, milyen is egy igazán környezetbarát bankkártyával fizetni. A 85,5 százalékban újrahasznosított műanyagból készült kártyát számlanyitás esetén először a Junior ügyfelek (14-24 évesek) próbálhatják ki egy június 1-jétől szeptember 30-ig tartó próbaidőszak alatt. A bank ezzel a kezdeményezéssel is szeretne hozzájárulni a környezeti terhelés és a hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Az OTP Bank mindig fontosnak tartotta, hogy amellett, hogy nagy gondot fordít az ügyfélkiszolgálás minőségének folyamatos fejlesztésére, működése során a környezet megóvására is ügyeljen. Az idei évtől a bank márkastratégiájába is bekerült a fenntarthatóság, mint érték. Ugyanakkor ennek érdekében már az elmúlt években is számos digitális fejlesztést történt, például a papírfelhasználás csökkentése érdekében. Az idei évben pedig a hazai piacon az OTP Bank teszi elsőként elérhetővé a csaknem teljes mértékben, 85,5 százalékban újrahasznosított műanyagból készült bankkártyát.

Az MNB adatai szerint 2021 első negyedévének végén a forgalomban lévő fizetési kártyák száma több mint 9,8 millió volt, ami közel 49 tonna műanyagot jelent, hiszen egy bankkártya hozzávetőlegesen 5 gramm műanyagot tartalmaz. A nemzetközi színtéren már több országban elindult a fizetési eszközök „zöldítése”. Hazánkban elsőként az OTP Bank 14-24 éves ügyfelei tesztelhetik a környezetbarát bankkártyákat. Azok a Juniorok, akik a júniustól szeptember végéig tartó időszakban nyitnak számlát, már az új kártyát kapják kézhez.

A hitelintézet bízik benne, hogy a tesztidőszakban az újrahasznosított műanyag bankkártya pozitív fogadtatásban részesül, hiszen hosszabb távon – a bankkártyák digitalizálása mellett – a környezetbarát plasztikok szélesebb körű bevezetése jelenthet előremutató megoldást fenntarthatósági szempontból.

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik meghatározó lakossági hitelintézeteként elsőként vállalkozunk itthon az újrahasznosított műanyag bankkártyák kibocsátására. Reméljük, hogy a próbaidőszakot követően széles körben elérhetővé tehetjük ezt a fizetési eszközt, és azt is, hogy több hasonló kezdeményezéssel találkozhatunk az elkövetkező években. Valljuk, hogy a felelősségvállalással, példamutatással számos lehetőséget is teremtünk a mindennapokban, a legfiatalabb ügyfeleinknek is ezt az üzenetet szeretnénk átadni. Tapasztalataink szerint ebben a korosztályban a legnagyobb a nyitottság az innovációkra, és ők azok, akik a kártyahasználatban is élen járnak

– mondta el Kökény Dávid, az OTP Bank bankkapcsolati termékfejlesztési szenior menedzsere.

„Bár kis lépésnek tűnhet a műanyag elleni harcban az újrahasznosított műanyag bankkártyák bevezetése, de minden jövőbemutató cselekedet számít, ha a környezetünk védelméről van szó. Kezdeményezésünkkel szeretnénk hozzájárulni a környezeti terhelés és a hulladék mennyiségének csökkentéséhez. Hosszútávú célunk pedig, hogy növeljük a környezeti- és társadalmi fenntarthatóságot támogató kezdeményezéseket és banki fejlesztéseket. Ezeken keresztül a környezetvédelem az ügyfelek hétköznapjaiban is megjelenhet” – mondta el Szabó Dóra, az OTP Bank CSR vezetője.

Címlapkép: OTP