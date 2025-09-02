Megindult a BUX, de még nem érte el a bűvös szintet – mi várható ma a tőzsdén?

Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Hétfőn ugyan megerősödött a BUX index, 1158,54 pontos, azaz 1,13%-os pluszban, 103 713,16 ponton zárta a napot, de a 104 ezer pontos szintet még nem sikerült visszahódítania.

Az elemző szerint kedden kisebb elmozdulásokkal, óvatos piaci hangulattal indulhat a kereskedés.

Vezető részvények alakulása hétfőn: