Gazdaság

Megindult a BUX, de még nem érte el a bűvös szintet – mi várható ma a tőzsdén?

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 09:01

Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Hétfőn ugyan megerősödött a BUX index, 1158,54 pontos, azaz 1,13%-os pluszban, 103 713,16 ponton zárta a napot, de a 104 ezer pontos szintet még nem sikerült visszahódítania.

Az elemző szerint kedden kisebb elmozdulásokkal, óvatos piaci hangulattal indulhat a kereskedés.

Vezető részvények alakulása hétfőn:

  • OTP: 1,32%-kal, 390 forinttal emelkedett, így 29 920 forinton zárt, 3,3 milliárdos forgalommal. Az árfolyam a 30 ezer forintos szintnél találhat ellenállást, míg támaszt a 29 559 forintos 30 napos mozgóátlag adhat.
  • Mol: 20 forintos, 0,69%-os erősödéssel 2934 forinton fejezte be a napot, forgalma 1,6 milliárd forint volt. A 200 napos mozgóátlag 2907 forintnál jelent támaszt, míg az ellenállás 2966 forintnál maradt.
  • Richter: 200 forinttal, 1,95%-kal 10 470 forintra emelkedett, forgalma 544,3 millió forint. Fontos ellenállási zóna 10 470–10 490 forint között húzódik.
  • Magyar Telekom: 14 forintos, 0,73%-os pluszt ért el, 1938 forinton zárt, 342,2 milliós forgalom mellett. Továbbra is 1910 forintnál van a támasz, míg 1979 forintnál az ellenállás.
Címlapkép: Getty Images
