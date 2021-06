Megerősítette az Apple: ezek az iPhone-ok menekülnek meg idén a kidobástól

Az Apple idei Fejlesztői Világkonferenciája (WWDC) attól volt hangos, hogy a vállalat bemutatta főbb operációs rendszereinek legújabb iterációit. Kiderült többek között az is, hogy az iPhone felhasználók túlnyomó többsége élvezheti majd az új, 15-ös iOS-t. Az új operációs rendszer ugyanis 2015-ig minden eddig készüléket támogatni fog.

Az Apple idei Fejlesztői Világkonferenciája (WWDC) attól volt hangos, hogy a vállalat bemutatta főbb operációs rendszereinek legújabb iterációit. Ezek között ott volt a macOS, a watchOS, az iPadOS, és – talán – a legfontosabb, az iOS fejlesztései is. Az új, 15-ös iOS ugyanis rengeteg új funkciót fog kapni, és számos adatvédelmi erősítést is magának tudhat majd. Az iOS 15 várhatóan idén ősszel fog befutni, és jó hír, hogy az iPhone felhasználók túlnyomó többsége élvezheti is majd.

Az Apple ugyanis második éve nem fog maga mögött hagyni további iPhone generációkat a frissítések terén, úgyhogy ez most azt is jelenti, hogy még az eredetileg 2015-ben kiadott iPhone 6s és 6s Plus felhasználók is képesek lesznek a 15-ös szériára való ugrásra, igaz, náluk néhány technikásabb új funkció nem fog működni.

A lenti ábrán azt mutatjuk meg, hogyan alakult az egyes iPhone szériák és az egyre újabb operációs rendszerek közötti viszony. Érdemes megnézni, hogy míg az eredeti iPhone és az iPhone 3G két nagy iOS frissítést kapott csak, addig a későbbi modellek általában 5-6 évig kapták a rendes szoftverfrissítéseket. Ebben a távlatban történelmi lesz az is, hogy

még az iOS 9-cel érkezett iPhone 6s lesz az első olyan telefongeneráció, amely idén ősszel megkapja hetedik (!) iOS nagy-frissítését.

Ezek az iPhone-ok egyelőre biztosan megmenekülnek a kiselejtezéstől

A képen jól látható, hogy a 2015-ben piacra dobott iPhone 6s és iPhone 6s Plus készülékek kezét sem engedi el az Apple. Ezeknek a telefonoknak a tulajdonosai tehát most még jól jártak, ők is megkapják majd ősszek az új frissítéseket. 6 évre visszamenőleg tehát most még mindig készülék-tulajdonos örülhet.