Itt az Apple gigabejelentése: rengeteg új terméket dobnak piacra, itt a tételes árlista

Nagy bejelentést tett az Apple kedd éjjel. Rengeteg új terméket dobnak piacra, amik hazai árai máris megtalálhatóak a tech-óriás honlapján.

Új iPad Pro modellek, új Apple TV, az AirTag nevű nyömkövető eszköz és egy új iMac asztali gép is bejelentésre került. Íme az okoseszközök árai:

iPad Pro 11" (128 GB) 324 990 forint

iPad Pro 11" (256 GB) 364 990 forint

iPad Pro 11" (512 GB) 444 990 forint

iPad Pro 11" (1 TB) 604 990 forint

iPad Pro 11" (2 TB) 764 990 forint

iPad Pro 12,9" (128 GB) 449 990 forint

iPad Pro 12,9" (256 GB) 489 990 forint

iPad Pro 12,9" (512 GB) 569 990 forint

iPad Pro 12,9" (1 TB) 729 990 forint

iPad Pro 12,9" (2 TB) 889 990 forint

Az iPad-ek 5G-vel kompatibilis verziói 60 ezer forintottal kerülnek többe a sztenderd kiadásnál, így a legdrágább 2 terrás csúcsmodell nem kevesebb, mint 949 990 forintba kerül. Az új iMacből is háromféle alapkonfigurációt jelenetettek be. A 8 gigás CPU-val és GPU-val rendelkező csúcsmodellt 699 990 forintos áron, egy hasonló specifikációkkal rendelkező gépet, ami 619 990 forintot kóstál, és egy a 7 GB-os CPU miatt picivel gyengébb teljesítményű konfigot 539 990 forintért. Az AirTageket pedig darabonként 12 990 forintért vagy négyes csomagokban 43 990 forintért szerezhetjük be. A 32 GB-os 4K-s Apple nyitóára 71 990 forint, a 64 GB-os tárhellyel rendelkező változat 79 990 forintot kóstál.