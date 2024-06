Itt vannak a legfrissebb hírek a készülő Harry Potter-sorozatról: ennek sok rajongó fog örülni

Francesca Gardiner lesz a showrunner és az egyik executive producer, Mark Mylod pedig executive producerként és több epizód rendezőjeként vesz részt az HBO saját gyártású sorozatának elkészítésében - közölte a Warner Bros. A jelenleg fejlesztés alatt álló új sorozat a Max - leánykori nevén HBO Max, még korábban HBO GO - egyre kiterjedtebb, globális platformján lesz elérhető.

Az HBO a Warner Bros. Televisionnel együttműködésben Francesca Gardinert (aki dolgozott az HBO Utódlásán, Az Úr sötét anyagain és a Megszállottak viadalán) választotta a hamarosan készülő, eredeti Harry Potter-sorozat showrunnerének és executive producerének, Mark Mylodot (aki dolgozott az HBO Utódlásán, a Trónok harcán és a The Last of Uson) pedig executive producernek és több epizód rendezőjének. A jelenleg fejlesztés alatt álló új sorozat a Max egyre kiterjedtebb, globális platformján lesz elérhető.

Amit már eddig tudunk: A sorozat az executive producerként közreműködő J. K. Rowling nagy szeretetnek örvendő Harry Potter-könyvsorozatának hű adaptációja lesz. Új szereplőgárdával szólítja majd meg a rajongók új generációját, tele lesz fantasztikummal és azokkal a kedvelt figurákkal, akiket a Harry Potter-rajongók már több mint huszonöt éve imádnak. Minden évad világszerte új rajongókhoz viszi majd el Harry Pottert és hihetetlen kalandjait, miközben az immár klasszikussá vált eredeti filmek a franchise középpontjában maradnak, és továbbra is világszerte elérhetők lesznek.

A sorozat írója és executive producere Francesca Gardiner. Mark Mylod executive producerként és a sorozat több epizódjának rendezőjeként működik közre. A sorozatot az HBO gyártja a Brontë Film és TV-vel, illetve a Warner Bros. Televisionnel együttműködésben. A sorozat további executive producerei: J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts a Brontë Film és TV részéről, illetve David Heyman a Heyday Films részéről.