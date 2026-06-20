Csodálatos reggelre ébredt 15 magyar szerencsevadász: ekkorát kaszáltak az európai szuperlottón

Nem volt telitalálat a 25. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. A jövő héten, kedden 25,9 milliárd forint lesz a tét.

Az EUrojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak.

Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 25. heti, pénteki sorsoláson a következők:

16; 27; 37; 42; 45.

5; 12.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos az EuroJackpoton. A következő héten, kedden a várható főnyeremény 25,9 milliárd forint lesz.

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A magyar játékosok sem voltak túl szerencsések, hiszen a legnagyobb nyerőosztály a 4+1-es volt. Ennek 15 magyar játékos örülhetett. A nyereményük 131 585 forint volt.

Emellett azért mintegy 14 ezer magyar játékosnak volt szerencséje, a nyereményük 4 210 és 78 780 forint között mozgott.

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