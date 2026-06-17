Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 25. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/25. heti nyerőszámait 2026. június 17-én este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, ezért a követhező héten a várható főnyeremény 195 millió forint lesz.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 25. héten:

4; 14; 16; 22; 27; 29; 31.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 25. héten:

2; 9; 16; 17; 18; 20; 23.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a 26. héten szerdány, a következő sorsoláskor, a várható főnyeremény 195 millió forint lesz.

7 találatos szelvény (1 sorsolás óta) nem volt.

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Nyeremények a Skandináv lottón a 25. héten:

6 találat: egyenként 230 330 forint

5 találat: egyenként 6 595 forint

4 találat: egyenként 2 385 forint

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