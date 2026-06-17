2026. június 17. szerda Laura, Alida
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  2'
ENG
Anglia 0 0 Horvátország
CRO
L csoport
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Denali Nemzeti Park, belső terület, Alaszka.
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 25. héten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 17. 20:59

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/25. heti nyerőszámait 2026. június 17-én este. Ezen a héten nem született telitalálatos szelvény, ezért a követhező héten a várható főnyeremény 195 millió forint lesz. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 25. héten:

4; 14; 16; 22; 27; 29; 31.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 25. héten:

2; 9; 16; 17; 18; 20; 23.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a 26. héten szerdány, a következő sorsoláskor, a várható főnyeremény 195 millió forint lesz.

7 találatos szelvény (1 sorsolás óta) nem volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nyeremények a Skandináv lottón a 25. héten:

  • 6 találat: egyenként 230 330 forint
  • 5 találat: egyenként 6 595 forint
  • 4 találat: egyenként 2 385 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:29
21:08
20:59
20:29
20:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 17.
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
2026. június 17.
Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 20:08
Magyar Péter bejelentette: durván hozzányúlnak a benzinárhoz, erre készülhet mostantól mindenki
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 19:00
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
Agrárszektor  |  2026. június 17. 20:33
Kijelöltek több ezer hektár magyar földet: itt a magyarázat arra, miért