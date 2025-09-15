2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Shot of a young man watching a movie at the cinema
Kvíz

Kvíz: Szereted a Tarantino-filmeket? Ha te is a híres rendező nagy rajongója vagy, tedd próbára tudásod!

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 18:04

Hollywood leghíresebb filmművészeti alkotásai között tartjuk számon Quentin Tarantino feszültségkeltő, sokszor rendkívül véres filmjeit. Láttad az összes saját rendezésű filmjét, netalántán Tarantino legnagyobb rajongói közé tartozol? Ha kedvenc filmjeid toplistáján előkelő helyet foglal el a Ponyvaregény, az Aljas nyolcas vagy a Django elszabadul, a Pénzcentrum mai filmes kvízét neked találták ki: válaszold meg mai kérdéseinket, lássuk, mennyit tudsz róluk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Szereted a Tarantino-filmeket? Ha te is a híres rendező nagy rajongója vagy, tedd próbára tudásod!

1/10 kérdés
Hány nagyjátékfilmet rendezett Quentin Tarantino?
5
14
10
8
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik filmet nem Tarantino rendezte?
Alkonyattól pirkadatig
Grindhouse – Halálbiztos
Aljas nyolcas
Kutyaszorítóban
3/10 kérdés
Kinek a szerepében tűnt fel Quentin Tarantino a Kutyaszorítóban c. filmjében?
Mr. Brown
Mr. Blue
Mr. Pink
Mr. White
4/10 kérdés
Az alábbiak közül ki nem szerepelt a Ponyvaregényben?
Bradt Pitt
Samuel L. Jackson
John Travolta
Bruce Willis
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik Tarantino-filmben játszott főszerepet Bradt Pitt?
Aljas nyolcas
Becstelen Brigantyk
Django elszabadul
Kutyaszorítóban
6/10 kérdés
Melyik színésznő játszotta a főszerepet a Kill Bill filmekben?
Margot Robbie
Pam Grier
Uma Thurman
Diane Kruger
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik saját maga rendezte filmben nem játszott Quentin Tarantino?
Django elszabadul
Kutyaszorítóban
Volt egyszer egy... Hollywood
Ponyvaregény
8/10 kérdés
Melyik évben jelent meg a Volt egyszer egy... Hollywood?
2019
2001
2012
2023
9/10 kérdés
Hány Tarantino-filmben játszott Samuel L. Jackson?
6
2
8
4
10/10 kérdés
Melyik szerepet nem töltötte be Quentin Tarantino a Volt egyszer egy... Hollywood készítése során?
producer
főszereplő
rendező
forgatókönyvíró
Címlapkép: Getty Images
#mozi #gazdaság #film #színész #szórakozás #sztárok #filmek #filmszerep #filmipar #filmezés #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:19
19:00
18:41
18:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
2025. szeptember 15.
Kifakadt Zacher Gábor: inog a magyar egészségügyi rendszer, néhány "barom" tartja csak össze
2025. szeptember 15.
Így térdel le a lakáspiac a 3%-os Otthon Start hiteltől: jöhet az újabb lakás árrobbanás
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
4 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
4
1 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
5
3 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Interest-pool
ebben az esetben az önálló vállalatok számláinak záró egyenlegét csak egy technikai számlára vezetik át, a kamatokat ez alapján számítják ki és osztják majd arányosan szét. A cash-pool rendszertől eltérően tényleges egyenleg átvezetésre nem kerül sor.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 19:00
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 17:21
Kifakadt Zacher Gábor: inog a magyar egészségügyi rendszer, néhány "barom" tartja csak össze
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 18:27
Színt vallottak a szakértők: lerántották a leplet a magyar borászatokról