Boldog gyermek fagylaltot eszik a szabadban nyáron. Portré egy fiú napszemüveges fiú napfényes napon
Szórakozás

Hatalmas őrület készül a magyar tengernél: ezrek utaznak oda egyetlen édesség miatt, ami garantáltan felpörgeti a bevételeket

Pénzcentrum
2026. április 5. 17:33

A fagylalt fogyasztása a ma már nem csupán édesség, hanem a gasztronómiai turizmus egyik mozgatórugója. Ezért idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai. 

A Balaton Fagyija verseny nyertes ízeiből volt olyan év, amikor több mint húszezer gombócot adtak el, más fagylaltozók pedig arról számoltak be, hogy forgalmuk a verseny hatására 10–15 százalékkal nőtt – állítja a Balatoni Turizmus Szövetség elemzése.

Tavaly 31 fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a versenyre. A nyertes fagylalt kecskesajtból készült, amelyet borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Előtte pedig  a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, amely helyi dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamelizált dióval.

A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt, mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban – mondta Fekete Tamás, a Szövetség elnöke. A cukrászok beszámolói szerint több ezer vendég látogatott el hozzájuk kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról, ami jól mutatja, hogy a média és a gasztronómiai élmények iránti érdeklődés kézzelfogható forgalomnövekedést generálhat a térségben.

A jövőben az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség a turizmusban ‒ tette hozzá Fekete Tamás. Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik: nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. Szavai szerint a helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek – például levendula, balatoni bor vagy regionális gyümölcsök – fagylaltokkal való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.

A jövőben szerveznek fagylaltkóstolókat, a helyben történő készítés bemutatása is fontos szempont lesz, valamint tematikus fagylaltútvonalakat is népszerűsítenénk majd. Mindez az szolgálja, hogy a turisták több időt töltsenek a térségben, és többet költsenek. Ez a megközelítés egyszerre erősíti a desztináció vonzerejét és a helyi vállalkozások bevételeit – mondta az elnök.

Kapcsolódó cikkeink:
Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot.

Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.

2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
3
3 hete
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
4
4 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 13. játékhéten
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben