Hatalmas őrület készül a magyar tengernél: ezrek utaznak oda egyetlen édesség miatt, ami garantáltan felpörgeti a bevételeket

A fagylalt fogyasztása a ma már nem csupán édesség, hanem a gasztronómiai turizmus egyik mozgatórugója. Ezért idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.

A Balaton Fagyija verseny nyertes ízeiből volt olyan év, amikor több mint húszezer gombócot adtak el, más fagylaltozók pedig arról számoltak be, hogy forgalmuk a verseny hatására 10–15 százalékkal nőtt – állítja a Balatoni Turizmus Szövetség elemzése.

Tavaly 31 fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a versenyre. A nyertes fagylalt kecskesajtból készült, amelyet borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Előtte pedig a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, amely helyi dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamelizált dióval.

A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt, mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban – mondta Fekete Tamás, a Szövetség elnöke. A cukrászok beszámolói szerint több ezer vendég látogatott el hozzájuk kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról, ami jól mutatja, hogy a média és a gasztronómiai élmények iránti érdeklődés kézzelfogható forgalomnövekedést generálhat a térségben.

A jövőben az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség a turizmusban ‒ tette hozzá Fekete Tamás. Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik: nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. Szavai szerint a helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek – például levendula, balatoni bor vagy regionális gyümölcsök – fagylaltokkal való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jövőben szerveznek fagylaltkóstolókat, a helyben történő készítés bemutatása is fontos szempont lesz, valamint tematikus fagylaltútvonalakat is népszerűsítenénk majd. Mindez az szolgálja, hogy a turisták több időt töltsenek a térségben, és többet költsenek. Ez a megközelítés egyszerre erősíti a desztináció vonzerejét és a helyi vállalkozások bevételeit – mondta az elnök.