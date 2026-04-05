Hatalmas őrület készül a magyar tengernél: ezrek utaznak oda egyetlen édesség miatt, ami garantáltan felpörgeti a bevételeket
A fagylalt fogyasztása a ma már nem csupán édesség, hanem a gasztronómiai turizmus egyik mozgatórugója. Ezért idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.
A Balaton Fagyija verseny nyertes ízeiből volt olyan év, amikor több mint húszezer gombócot adtak el, más fagylaltozók pedig arról számoltak be, hogy forgalmuk a verseny hatására 10–15 százalékkal nőtt – állítja a Balatoni Turizmus Szövetség elemzése.
Tavaly 31 fajta fagylaltkreációval neveztek a cukrászdák a versenyre. A nyertes fagylalt kecskesajtból készült, amelyet borssal ízesítettek, rozmaringos sült körtével és sós mandulával tettek különlegessé. Előtte pedig a „Balatoni mámor” fantázianevű kreáció nyert, amely helyi dióból készült vörösboros fügeöntettel és karamelizált dióval.
A verseny az elmúlt években több ezer sajtó- és híradós tudósítást generált, a médiafigyelem pedig jelentősen hozzájárult a fagylalt, mint gasztronómiai attrakció népszerűsítéséhez a régióban – mondta Fekete Tamás, a Szövetség elnöke. A cukrászok beszámolói szerint több ezer vendég látogatott el hozzájuk kifejezetten azért, mert valahol hallott vagy olvasott a nyertes fagylaltról, ami jól mutatja, hogy a média és a gasztronómiai élmények iránti érdeklődés kézzelfogható forgalomnövekedést generálhat a térségben.
A jövőben az eddigieknél is fontosabb szerepet tölthet be ez a fajta édesség a turizmusban ‒ tette hozzá Fekete Tamás. Több országban a fagylaltot ma már a borhoz és a sajthoz hasonló módon kezelik: nem egyszerű termékként, hanem az utazásokhoz, kirándulásokhoz szorosan kapcsolódó kínálat részeként. Szavai szerint a helyi alapanyagokra épülő, egyedi ízek – például levendula, balatoni bor vagy regionális gyümölcsök – fagylaltokkal való kombinációi túlmutatnak a hagyományos fogyasztáson, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatók a Balatonhoz köthető, emlékezetes élményeket szerezzenek.
A jövőben szerveznek fagylaltkóstolókat, a helyben történő készítés bemutatása is fontos szempont lesz, valamint tematikus fagylaltútvonalakat is népszerűsítenénk majd. Mindez az szolgálja, hogy a turisták több időt töltsenek a térségben, és többet költsenek. Ez a megközelítés egyszerre erősíti a desztináció vonzerejét és a helyi vállalkozások bevételeit – mondta az elnök.
