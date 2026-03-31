Újra tévéműsort kap Friderikusz Sándor: olyan dobással tér vissza a képernyőre, amire senki sem számított

Több év kihagyás után visszatér az RTL képernyőjére Friderikusz Sándor. A televíziós szakember április 18-án induló, Friderikusz TalkShow című új műsorában a klasszikus stúdióbeszélgetéseket ötvözi majd a performanszok világával - közölte a Telex.

A hat nappal a választások után startoló, szombatonként jelentkező produkcióban adásonként öt vendég kap helyet. Az ismert emberek mellett teljesen hétköznapi civilek is feltűnnek majd. A közvetlen hangulatot a stúdió elrendezése is jelentősen erősíti. A beszélgetések ugyanis egy olyan színpadon zajlanak, amelyet szorosan körbevesz a közönség.

Maga a műsorvezető így foglalta össze az új formátum lényegét: "Nem hangoskodunk, nem osztunk észt, nem ugrunk át tüzes karikákon, csak beszélgetünk." A koncepció célja, hogy az érdekfeszítő témákat szórakoztatóan, Friderikusz jól ismert, kíváncsi stílusában tárja a nézők elé.

A Magyar Film- és Média Akadémia Kft. által gyártott műsor 67 éves házigazdája legutóbb 2020-ban állt a csatorna kamerái elé. Akkor az Életünk története című produkcióban volt látható.