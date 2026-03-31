Fiatal nő otthon tévézik.
Szórakozás

Újra tévéműsort kap Friderikusz Sándor: olyan dobással tér vissza a képernyőre, amire senki sem számított

Pénzcentrum
2026. március 31. 14:03

Több év kihagyás után visszatér az RTL képernyőjére Friderikusz Sándor. A televíziós szakember április 18-án induló, Friderikusz TalkShow című új műsorában a klasszikus stúdióbeszélgetéseket ötvözi majd a performanszok világával - közölte a Telex.

A hat nappal a választások után startoló, szombatonként jelentkező produkcióban adásonként öt vendég kap helyet. Az ismert emberek mellett teljesen hétköznapi civilek is feltűnnek majd. A közvetlen hangulatot a stúdió elrendezése is jelentősen erősíti. A beszélgetések ugyanis egy olyan színpadon zajlanak, amelyet szorosan körbevesz a közönség.

Maga a műsorvezető így foglalta össze az új formátum lényegét: "Nem hangoskodunk, nem osztunk észt, nem ugrunk át tüzes karikákon, csak beszélgetünk." A koncepció célja, hogy az érdekfeszítő témákat szórakoztatóan, Friderikusz jól ismert, kíváncsi stílusában tárja a nézők elé.

A Magyar Film- és Média Akadémia Kft. által gyártott műsor 67 éves házigazdája legutóbb 2020-ban állt a csatorna kamerái elé. Akkor az Életünk története című produkcióban volt látható.
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
1
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
4
3 hete
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
5
3 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 13:05
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 11:30
Baltaként zuhan a két hazai részvény árfolyama: rengeteg pénzt bukhat az, aki nem lép időben a tőzsdén?
Agrárszektor  |  2026. március 31. 14:33
Tormát vennél húsvétra? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned