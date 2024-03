Nyugdíjaskorú lett a Barbie-baba: még mindig töretlen a sikere, elképesztő kiadás érkezik

A napokban 65. születésnapját ünneplő Barbie baba, amely több mint 250 különböző szerepben tündököl, nem mutatja jelét a visszavonulásnak, sőt, változatos megjelenésével és szerepeivel folyamatosan nagy kulturális hatást gyakorol az emberekre világszerte - írja a Reuters.

A Barbie baba, amely 65 évvel ezelőtt jelent meg a piacon, továbbra is jelentős kulturális hatást gyakorol. A Ruth Handler által tervezett, és lánya, Barbara ihlette 1959-es megjelenése óta a Barbie baba sokat változott. Kezdetben egyetlen megjelenési formával rendelkezett, mára azonban számos változatban kapható, beleértve különböző bőrszíneket, hajtípusokat és testalkatokat is.

Lisa McKnight, a babákat gyártó Mattel egyik vezetője szerint a Barbie márka ma már sokkal többféle nézőpontot képvisel, mint korábban. A babák most már 35 különböző bőrszínben, 97 frizurával és kilenc testtípussal érhetők el. A választék magában foglalja a mozgássérült babákat is, például kerekesszékeseket és Down-szindrómás karaktereket.

A Barbie nem csupán játékként van jelen a piacon, hanem divatikonként is szerepet kapott. Olyan neves tervezőkkel dolgozik együtt, mint például Karl Lagerfeld. A "Barbie" film sikere pedig új dimenziót adott a márkának.

A Barbie története során kapott kritikákat is bőven. Gloria Steinem nőjogi aktivista például arra hívta fel a figyelmet, hogy korábban a Barbie olyan ideált képviselt, amely nem feltétlenül felelt meg az akkori társadalmi elvárásoknak. Ennek ellenére a Mattel igyekszik figyelembe venni a közösségek visszajelzéseit és egyre inkább sokszínű babákat gyártani.

A Mattel továbbra is hagyományos módszerek híve számos gyártási folyamatban, mint például a babák kézzel történő rögzítése vagy az eredeti varrógépek használata. Ugyanakkor nyitottak az innovációra és új technológiák bevezetésére is.

Az 65. évforduló alkalmából Carlyle Nuera tervezte meg az ünnepi babát, amely modernizálja az eredeti fürdőruhás dizájnt és újragondolja azt fekete-fehér ruhaként. Ezenfelül bemutattak egy fekete baba változatot is copfokkal és specifikus hajstílussal. Kim Culmone hangsúlyozza: ha a Mattel nem lenne nyitott az újításra és változtatna folyamatosan termékein, akkor a Barbie márka nem lehetne olyan sikeres, mint manapság.

Már a baba diktálja a divatot is

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag is foglalkozott már a Barbie-kkal, az egyik részben azt kutattuk, mekkora kulturális hatást gyakoroltak a babák a világra és a popkultúrára. Az adást a videóra kattintva most újra is nézheted.

A gyűjtők nagy része egyébként nem feltétlenül befektetés céljából vásárol babákat, hanem a gyűjtés szenvedélye miatt. Nekem nem elsődleges gyűjtés a Barbie, és személy szerint a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje az, ami mozgat a babák szempontjából, mert azoknak az arca hasonlít leginkább arra, amit kaptam gyerekként, és a mai napig megvan

- mondta a Pénzcentrumnak Adrienn, aki maga is szorgalmas gyűjtője a babáknak. Lakkatos Márk stylist pedig arra világított rá, hogy a több évtizedes folyamat végén már nem a divat hatott a Barbie-ra, hanem éppen fordítva, a Barbie hatott a divatra.

elkezdtek felnőni azok a lány generációk, akik ezzel játszottak és gyakorlatilag az egész popkultúrában a Barbie-jelenség megjelent. Előkerültek az első olyan mainstream női stílusikonok, mint mondjuk Paris Hilton vagy Britney Spears, akik ezzel az egész ilyen szőke, Barbie-cica karakterrel elkezdték visszafelé ezt az egész jelenséget megteremteni. Onnantól kezdve mondhatjuk azt, hogy már a Barbie kezdett el hatással lenni a divatra és nem pedig a divat volt hatással a Barbie-ra

- fogalmazott Lakatos Márk.