Ez már a vég?! Pénzügyi és mentális krach fenyegeti Britney Spearst

Pénzügyi és mentális stabilitását is fenyegető kihívásokkal néz szembe a tavaly 40 millió dollárt kereső Britney Spears - írja a Daily Mail.

A 42 éves Britney Spears popénekesnő tavaly jelentős bevételre, összesen 40 millió dollárra (~14,2 milliárd forintra) tett szert. Ezt az összeget több forrásból szerezte, többek között a "The Woman In Me" című memoárjából, amelynek kiadására 15 millió dolláros szerződést kötött. A könyv az első héten az Egyesült Államokban 1,1 millió példányban kelt el. További jövedelmei közé tartozik az Elton Johnnal közös "Hold Me Closer" című dal, valamint a Fantasy parfümök értékesítése és zenei jogdíjak.

Spears pénzügyi helyzetét illetően ellentmondásos információk láttak napvilágot. Egyes források szerint a pénzügyei rendben vannak, míg mások szerint felelőtlenül költekezik, különösen ruhákra és utazásokra. Az énekesnő a 13 évig tartó gondnoksága alatti korlátok megszűnése óta állítólag gyorsan fogyatkozik vagyonából.

A TMZ által közölt jelentés szerint Spears barátai aggódnak az énekesnő mentális és pénzügyi helyzetéért is. A bennfentesek szerint Spears hangulati ingadozásokkal küzd és egyre inkább elszigetelődik. Aggodalmak merültek fel továbbá amiatt is, hogy Spears túl sokat költ luxus nyaralásokra és magánrepülőkre, ami veszélyezteti az anyagi stabilitását.

A Chateau Marmontban történt incidens után újabb aggodalmak merültek fel Spears mentális egészségét illetően. Az énekesnőt mezítláb kísérték ki a szállodából a mentősökkel együtt. Később Spears azt állította, hogy balesetet szenvedett és lehet, hogy meg kell műteni a lábát. Spears Instagramon osztott meg részleteket magánéletéről és állapotáról, beleértve a sérült lábáról készült képeket is. Barátai és családja aggódik egészségéért és jólétéért.

Az énekesnő kapcsolatát Paul Richard Soliz-szal is megkérdőjelezik a források. Spears és Soliz kapcsolata miatt néhányan úgy vélik, hogy Soliz nem járul hozzá pozitívan Spears életminőségéhez. Összességében Britney Spears pénzügyi sikerei mellett személyes és mentális egészségügyi kihívásokkal is szembesül. Az ellentmondásos jelentések ellenére barátai és családja támogatása kulcsfontosságú lehet az énekesnő jövőbeli jólétének biztosítása szempontjából.

