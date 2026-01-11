Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
A Hatoslottó nyerőszámai a 2. héten
Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami az 2. hét vasárnapi sorsolásán 1 milliárd 190 millió forint volt.
Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai az 2. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:
14; 24; 34; 35; 42; 43
Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a legközelebbi sorsoláson már 1 milliárd 656 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
5 találatos: 901 605 Ft
4 találatos: 11 630 Ft
3 találatos: 3 675 Ft
A Joker nyerőszámai az 52. héten a következők: 818533
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 3. héten így 66 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán.
