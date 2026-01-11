2026. január 11. vasárnap Ágota
Magyar forint és lottó közelkép
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 2. héten

Pénzcentrum
2026. január 11. 16:29

Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami az 2. hét vasárnapi  sorsolásán 1 milliárd 190 millió forint volt.

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai az 2. heti, vasárnapi sorsoláson a következők:

14; 24; 34; 35; 42; 43

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a legközelebbi sorsoláson már 1 milliárd 656 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

5 találatos: 901 605 Ft
4 találatos: 11 630 Ft
3 találatos: 3 675 Ft

A Joker nyerőszámai az 52. héten a következők: 818533

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 3. héten így 66 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Getty Images
17:02
16:33
16:29
15:29
15:25
