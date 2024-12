Kisebb vagyont érhetnek ezek a gyerekkönyvek: bármelyik magyar polcán lapulhat belőlük

Egyes ritka könyvek ára az egekbe szökik az antikváriumokban és az online piactereken, majd egyik pillanatról a másikra drasztikusan csökken. Mi állhat ennek a háttérben? Miért érhet többet egy régi mesekönyv, mint egy klasszikus irodalmi mű első kiadása? Cikkünkben egy antikvárius szakértő segítségével járjuk körül a könyvpiac rejtélyeit és meglepő trendjeit.

Néhány héttel ezelőtt egy cikkünkben olyan könyvekről írtunk, amelyek Magyarországon csupán egyetlen kiadást értek meg, emiatt pedig mára komoly összegekért cserélnek gazdát az online piactereken vagy az antikváriumokban. Korábban foglalkoztunk már méregdrága antik könyvekkel is, amelyek között megtalálhatók olyan ritkaságok, amelyeknek az ára akár egy használt autóéval is vetekedhet.

Most úgy gondoltuk, érdemes lehet egy újabb cikket is szentelni az érdekes és értékes könyvek világának, noha az alábbiakban inkább a szegmenst érintő trendekről lesz szó, mintsem egyes különleges, vagy értékes darabról. Már csak azért is, mert, mint megtudtuk, ez a kettő korántsem áll mindig átfedésben egymással. Éppen ezért érdemesebbnek tartottuk most a jelenség okait kutatni, mintsem ismételten megállapítani: bizony, egyes könyvekért meglepően sok pénzt kérnek el, valamint fizetnek ki az emberek. Nézzük tehát, miről is van szó!

Ritkaságok és túlárazások

Néhány könyv esetében a túlárazás jóval túlmutat a „normális” piaci áron, és olyan árakat eredményez, amelyek gyakran az egyik hónapról a másikra omlanak össze – vagy pont, hogy nem.

Mindkét szélsőség oka az lehet, hogy számos megszűnő kiadónál előfordul, hogy ott ragadnak szerzői vagy kiadási jogok, vagy éppen jogvita áll fenn, mint például az Anna, Peti, Gergő című népszerű sorozat esetében. Így ezek jórészt egyáltalán nem jelennek meg újra, vagy csak átdolgozott formában

– mondta el kérdésünkre egy neve elhallgatását kérő antikvárius szakértő.

Mint megtudtuk, az Egmont által gondozott Walt Disney Aranykönyvtár kötetei a korábbi cikkeinkben bemutatott, sőt, még azt is túlszárnyaló, méregdrága árakat produkálnak.

Nem ritkán 100 000 Ft feletti áron érhetők csak el ezek a könyvek, sokan pedig meg is vásárolják őket ennyiért.

Meg kellene megtalálni egy józan egyensúlyt, ami felé azért sok antikvárius és kereskedő részéről van is törekvés. Szóval 20-50-70.000 Ft-os árakon kelnek el a ritkább kötetei a sorozatnak, egészen addig, míg valaki meg nem szerzi a jogokat és újra meg nem jelenik.

Mely könyvekért hajlandóak sokan egy kisebb vagyont kifizetni?

A szakértő szerint bizonyos témákban kiemelkedően magas árak tapasztalhatók, különösen a filozófiai, történelemelméleti, ezoterikus, misztikus, orientalista, vagy éppen vadászati szakmunkák esetében. Ezek olyan szűk szakterületekhez kötődnek, ahol egy-egy ritka kiadvány iránt hatalmas a kereslet, miközben a kiadók már nem készítenek belőlük nagy példányszámokat. Bár a modern technológia lehetővé teszi, hogy kis szériás újrakiadásokat készítsenek, „komoly munka egy ilyen projekt megvalósítása” – tette hozzá a szakember.

Miért esnek össze néha az árak?

Az árak összeomlására sok példa akadt az utóbbi időben: a 90-es évek ilyen túlárazott könyve volt a James Clavell: Nemes ház, amelynek reprintje pár éve jelent meg. Ez a kötet a 2000-es évek elején 20.000 Ft-os áron mozgott, ami akkor egészen kivételesen drágának számított a használtkönyv piacon – ecsetelte a szakember.

A Helikon zsebkönyvtár sorozat köteteiben az elmúlt 5 évben rengeteg ritkábban megjelenő szerző műve kapott új kiadást egy-kétezer forintos áron, a korábbi antikvár példányok 8-10..000 Ft-os árai helyett. Erre példa: Tocqueville, Marcus Aurelius – tette hozzá.

A mozifilmek, nagy amerikai sikersorozatok, híres emberek elhunyta is szokott piaci hiányt teremteni, ami magával hozza a túlárazást. Ha megnézzük, nem, vagy csak drágán vehetjük meg Dumas: Három testőrét és a Monte Cristo grófját. Ezutóbbi filmsiker volt az elmúlt hónapokban a mozikban és hirtelen mindenki ezt kezdte el keresni. És, ha nem volt meg, akkor már megvette a szerző másik híres munkáját. Ugyanakkor ezek a hullámok hamar elülnek. Így volt ez például a Shogun sorozattal.

A szakértő szerint a 90-es években nagy példányszámban megjelent kötet árai hirtelen 1000 Ft-ról 10.000 Ft-os magasságba kúsztak, majd ahogy tűnik el a hype, máris korrigálnak az árak és lassan újra 1000-1500 Ft körül lesz kapható ez az egyébként remek regény.

"Ugyanez a jelenség volt tapasztalható az El Greco, Bosch kiállítások idején. Az utóbbi időben hasonlót tapasztalhattunk a neves írók: Moldova György vagy Nemere István elhunytát követően is. Ezek hatása viszont általában csak pár napig tart" – emelte ki.

Gyűjtői szenvedély és a „most akarom” mentalitás

Kézzelfoghatóvá válik a mi szakmánkban a mai társadalomra oly jellemző „most akarom”; „jár nekem” érzület, gondolkodásmód. És ez bizony megdöbbentő néha: többet ér egy 20 éves Disney mesekönyv, mint egy Széchenyi: Hitel első kiadás? Erre azt kell mondanunk, hogy bizony ez így van, bármennyire is fura. Ez is egy gyűjtőmánia valahol, a ritkább használt könyvek megszerzésére való törekvés, annak az érzése, hogy ez

Többet ér egy 20 éves Disney mesekönyv, mint egy Széchenyi István Hitel című művének első kiadása?

– tette fel a költői kérdést.

Mint a szakember elmondta, ez is egy gyűjtőmánia valahol, a ritkább használt könyvek megszerzésére való törekvés, annak az érzése, hogy ez a szakmunka vagy éppen ritka mesekönyvsorozat immáron megvan a gyűjteményemben.

