Ez a kép a Lottery Balls sorozathoz tartozik.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. november 13. 20:50

Kihúzták a Hatoslottó 2025/46. heti nyerőszámait a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, volt-e olyan szerencsés játékos, aki eltalálta mind a hat számot, elvitték-e a főnyereményt?

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 46. heti, csütörtöki nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hatoslottó nyerőszámai a 45. játékhéten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

1; 4; 7; 22; 24; 38

Ezen a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő, vasárnapi sorsoláson (47.) már 235 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 46. héten, csütörtökön:

  • 5 találat: egyenként 409 320 Ft
  • 4 találat: egyenként 7 505 Ft
  • 3 találat: egyenként 2 830 Ft

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön
2025. november 13.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Erről ne maradj le!
