2025. október 28. kedd
13 °C Budapest
gyászhír
Szórakozás

Gyászolnak a rajongók: meghalt a népszerű sorozat, a Waczak Szálló színésznője

Pénzcentrum
2025. október 28. 13:23

Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.

93 éves korában, otthonában hunyt el Prunella Scales színésznő, aki a klasszikus brit vígjátéksorozat, a Waczak Szálló (Fawlty Towers) Sybil Fawlty szerepével vált ismertté. Halálhírét fiai, Samuel és Joseph West erősítették meg a BBC-nek.

A színésznő "békésen, londoni otthonában" távozott az élők sorából. Fiai elmondása szerint halála előtti napon éppen a Waczak Szálló epizódjait nézte. Scalesnél 2013-ban diagnosztizáltak vaszkuláris demenciát.

"Bár a demencia miatt kénytelen volt visszavonulni közel 70 éves, figyelemreméltó színészi pályafutásától, továbbra is otthonában élt" – közölték fiai. Férje, Timothy West színész tavaly novemberben hunyt el.

Scales örökre összeforrt a parancsoló és sokat tűrő Sybil Fawlty alakjával, akit leginkább a "Basil!" felkiáltása jellemzett. A sorozatban az ambiciózus és stílusos Sybil – dauerolt hajával és elegáns kosztümjeivel – irányította a torquay-i szállodát, miközben ügyetlen férje folyamatosan bajba került. A színésznő pályafutása során számos más jelentős szerepet is alakított, többek között II. Erzsébet királynőt Alan Bennett 1991-es televíziós darabjában, amiért BAFTA-jelölést is kapott.

Idősebb korában férjével együtt váratlan sikert arattak a Channel 4 Nagy csatornahajózások című műsorával, amelyben az Egyesült Királyság és más országok vízi útjait járták be. Prunella Scales két fiút és egy mostohalányt, hét unokát és négy dédunokát hagyott hátra.
Címlapkép: Getty Images
#televízió #gyász #sorozat #szórakozás #elhunyt #demencia #színésznő #színház #brit #humorista

2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
2025. október 27.
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
