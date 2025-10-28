Gyászolnak a rajongók: meghalt a népszerű sorozat, a Waczak Szálló színésznője

Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.

93 éves korában, otthonában hunyt el Prunella Scales színésznő, aki a klasszikus brit vígjátéksorozat, a Waczak Szálló (Fawlty Towers) Sybil Fawlty szerepével vált ismertté. Halálhírét fiai, Samuel és Joseph West erősítették meg a BBC-nek.

A színésznő "békésen, londoni otthonában" távozott az élők sorából. Fiai elmondása szerint halála előtti napon éppen a Waczak Szálló epizódjait nézte. Scalesnél 2013-ban diagnosztizáltak vaszkuláris demenciát.

"Bár a demencia miatt kénytelen volt visszavonulni közel 70 éves, figyelemreméltó színészi pályafutásától, továbbra is otthonában élt" – közölték fiai. Férje, Timothy West színész tavaly novemberben hunyt el.

Scales örökre összeforrt a parancsoló és sokat tűrő Sybil Fawlty alakjával, akit leginkább a "Basil!" felkiáltása jellemzett. A sorozatban az ambiciózus és stílusos Sybil – dauerolt hajával és elegáns kosztümjeivel – irányította a torquay-i szállodát, miközben ügyetlen férje folyamatosan bajba került. A színésznő pályafutása során számos más jelentős szerepet is alakított, többek között II. Erzsébet királynőt Alan Bennett 1991-es televíziós darabjában, amiért BAFTA-jelölést is kapott.

Idősebb korában férjével együtt váratlan sikert arattak a Channel 4 Nagy csatornahajózások című műsorával, amelyben az Egyesült Királyság és más országok vízi útjait járták be. Prunella Scales két fiút és egy mostohalányt, hét unokát és négy dédunokát hagyott hátra.