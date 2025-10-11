2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Az Eurojackpot nyerőszámai a 42. héten pénteken

Pénzcentrum
2025. október 11. 09:01

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/42. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, viszont 13 szerencsés magyar játékos 165 ezer forintot nyert.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 27. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 42. játékhéten, pénteken:

4; 5; 24; 31; 41; 3; 12.

A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 13 szerencsés magyar játékos 165 810 forintot nyert a 4+1 találatos szelvényével, 19-en pedig fejentként 91 375 forintot. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 14 ezer magyar játékos nyert még kissebb-nagyobb összegeket.

Mivel telitalálat nem volt, a következő, 43. heti sorsoláson, kedden már 56 millió euró, azaz 21,9 milliárd milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 296 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

Címlapkép: Getty Images
