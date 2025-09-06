2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Budapest, 2019. március 23.Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése elõtt, az Ötöslottó és a Joker élõközvetítése elõtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.MTI/Mónus Márton
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 19:20

Kihúzták az Ötöslottó 2025/36. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 36. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

2; 18; 40; 45; 47

KATT!: Megszólalt a lottómilliárdos: minden pénzétől megkopasztották, itt futnak össze a szálak

Ezen a héten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a 36. héten az ötös lottón:

  • 4 találat: egyenként 1 800 000 forint
  • 3 találat: egyenként 25 915 forint
  • 2 találat: egyenként 3 160 forint

Jokerszám: 549777

Ezen a játékhéten (36.) volt egy telitalálat a Jokeren: a győztes nyereménye 75 756 380 forint, így a következő játékhéten 35 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
