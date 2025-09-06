Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 36. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/36. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

A Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 36. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

2; 18; 40; 45; 47

Ezen a héten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 37. héten már 1 milliárd 80 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a 36. héten az ötös lottón:

4 találat: egyenként 1 800 000 forint

3 találat: egyenként 25 915 forint

2 találat: egyenként 3 160 forint

Jokerszám: 549777

Ezen a játékhéten (36.) volt egy telitalálat a Jokeren: a győztes nyereménye 75 756 380 forint, így a következő játékhéten 35 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

