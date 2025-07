Ennyi volt! Végleg visszavonul minden idők egyik legjobbja: itt lesz a búcsúkoncert

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A The Who legendás rockzenekar megkezdte búcsúturnéját Olaszországban - számolt be róla a Parade.

A The Who, a legendás klasszikus rockzenekar július 20-án Olaszországban kezdte meg "The Song Is Over" elnevezésű búcsúturnéját, amellyel több mint 60 éves pályafutásukat ünneplik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A hatvanas években alakult együttes - melynek jelenlegi turnéfelállása Pete Townshend, Roger Daltrey, Simon Townshend, Loren Gold, John Button, Scott Devours, John Hogg és Jody Linscott - az olaszországi Piazzola sul Brenta Anfiteatro Camerini amfiteátrumában adott koncertet. A 20 dalból álló műsor egy teljesen megújult felállásban szólalt meg, miután Ringo Starr fia, Zac Starkey vitatott körülmények között távozott a csapatból. A 80 éves Townshend korábban beszélt arról, hogy a nehézségek ellenére is szereti a turnézást, ami különösen szomorúvá teszi a zenekar visszavonulását. Bár az út nem volt mindig élvezetes számomra, általában könnyű: a legjobb munka, amit valaha is kaphattam volna. Mindig visszatérek. Minden alkalommal új rajongókkal találkozom és új energiát érzek - magyarázta a gitáros a májusi bejelentésben. "Roger és én jó helyen vagyunk, korunk ellenére is, és szeretnénk minden erőnkkel támogatni ezt a kedves búcsút hűséges rajongóinktól, és remélhetőleg az újonnan csatlakozóktól is, akik megnézhetik, mit mulasztottak az elmúlt 57 évben. Ez a turné a kedves emlékekről, a szeretetről és a nevetésről fog szólni" - tette hozzá. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A turné észak-amerikai szakasza augusztus 16-án kezdődik Floridában, és szeptember végéig tart, Las Vegasban zárul. A zenekar azonban nem biztos abban, hogy a búcsúturné ezután szülőhazájukban, Angliában folytatódik. "Amerikában turnézni sokkal könnyebb" - mondta Daltrey a rajongóknak egy májusi élő sajtótájékoztatón. "Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy a lehető legnehezebben lehet eljutni A-ból B-be. Amerikában úgy tűnik, mindent megtesznek, hogy ez a lehető legkönnyebb legyen." - mondta Az énekes hozzátette, hogy nem biztos abban, hogy lesznek brit állomások a turnén, az országot a "nem földjének" nevezve. A zenekar las vegasi koncertje jelenleg az utolsó beütemezett fellépésük - de remélhetőleg a La Manche csatorna túloldalán is elbúcsúzhatnak rajongóiktól.

Címlapkép: Getty Images

