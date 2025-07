Ilyen eddig még nem volt: regényírásra adta a fejét a világhírű rendező, már ősszel megjelenik a könyve

Még idén ősszel megjelenik Woody Allen első regénye - jelentette be csütörtökön a kötetet gondozó londoni könyvkiadó.

Az Annie Hall, a Hanna és nővérei és az Éjfélkor Párizsban Oscar-díjas filmrendezőjének az 1970-es évek óta több novellás- és esszékötetét olvashatta a közönség, 2020-ban pedig Apropó nélkül című memoárja is a boltokba került, de regénnyel még nem jelentkezett - emlékeztetett rá a The Guardian. A What's With Baum? (Mi van Baummal?) című könyv főhőse egy zsidó, középkorú, újságíróból lett író, aki a világon mindentől szorong.

A férfi nehézkes filozofikus írásai nem aratnak osztatlan elismerést, és New York-i kiadója szakít vele. Harmadik házassága is zátonyra futott, ráadásul egy őrült pillanatában megpróbál megcsókolni egy csinos fiatal újságírónőt, aki ezt a nyilvánosság elé akarja tárni - írta a regényt megjelentető, londoni székhelyű Swift Press. A közlemény szerint a 89 éves Allen 160 oldalas regénye "egy olyan értelmiségi portréja, akit az élet hiábavalóságával és ürességével kapcsolatos neurotikus aggodalmak nyomorítanak meg".

Baum arra gyanakszik, hogy jóképű, sikeres öccse elcsábította a feleségét, és nyugtalanítja, hogy felesége közelebb áll a fiához, aki ráadásul nála elismertebb író, és connecticuti szomszédjuk miatt is féltékeny a feleségére. A What's With Baum? szeptemberben kerül a könyvesboltokba. "Lehet, hogy Woody Allen csaknem 90 évet várt, mielőtt regényt írt volna, de megérte várni" - jelentette ki a független kiadó társalapítója, Mark Richards.