arany fényes csillogó négylevelű lóhere szerencse szimbólum elszigetelt sötét fekete háttéren. silvester új év születésnap és ünneplés design minta lottó lottó skandináv szerencsés tűzijáték
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten

Pénzcentrum
2025. augusztus 20. 21:19

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Ezen a héten telitalálatos szelvény nem volt, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 34. héten 2025-ben:

1; 2; 4; 12; 15; 16; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 34. héten 2025-ben:

4; 14; 16; 20; 24; 30; 31.

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a 35. játékhéten 210 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 34. héten:

  • 6 találat: egyenként 456 235 forint
  • 5 találat: egyenként 8 210 forint
  • 4 találat: egyenként 2 905 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
