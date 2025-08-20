A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Ezen a héten telitalálatos szelvény nem volt, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 34. héten 2025-ben:

1; 2; 4; 12; 15; 16; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 34. héten 2025-ben:

4; 14; 16; 20; 24; 30; 31.

Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a 35. játékhéten 210 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 34. héten:

6 találat: egyenként 456 235 forint

5 találat: egyenként 8 210 forint

4 találat: egyenként 2 905 forint

