Valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk a Hatoslottón, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
A Skandináv lottó nyerőszámai a 34. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Ezen a héten telitalálatos szelvény nem volt, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 34. héten 2025-ben:
1; 2; 4; 12; 15; 16; 35.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 34. héten 2025-ben:
4; 14; 16; 20; 24; 30; 31.
Mivel ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a 35. játékhéten 210 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.
Nyeremények a Skandináv lottón a 34. héten:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- 6 találat: egyenként 456 235 forint
- 5 találat: egyenként 8 210 forint
- 4 találat: egyenként 2 905 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Őszintén vallott testvéréről az Oasis fenegyereke: így talán még sosem beszélt egymásról a két Gallagher
Az Oasis 2024 augusztusában jelentette be újraegyesülését, 15 évvel azután, hogy 2009-ben feloszlottak.
Az űridőjárással összefüggő fizikai folyamatok kutatásával foglalkozó projekt indult a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont.
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.